رشد ۸۸ هزار واحدی شاخص بورس؛ تقاضا به معاملات سهام بازگشت

جوان آنلاین: معاملات بازار سهام در روز چهارشنبه ۱۳ آبان در حالی به پایان رسید که شاخص کل بورس تهران با افزایش ۸۸ هزار و ۴۲ واحدی معادل ۱.۱۳ درصد، در ارتفاع ۷ میلیون و ۹۱۲ هزار و ۶۴۸ واحد ایستاد. شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۱۴ هزار و ۲۲۸ واحدی، معادل ۰.۶۴ درصد افزایش یافت و به ۲ میلیون و ۲۲۹ هزار و ۶۴ واحد رسید.

به گزارش ایسنا، هم‌زمان با رشد شاخص‌ها، وضعیت صف‌های معاملاتی نیز از برتری تقاضا در پایان بازار حکایت داشت؛ به‌طوری‌که ۲۶۹ نماد با ارزشی معادل ۷ هزار و ۱۵۹ میلیارد تومان در صف خرید قرار گرفتند، در حالی که ارزش صف‌های فروش ۶۶ نماد به ۵۳۷ میلیارد تومان رسید. همچنین ۱۹۱ نماد بدون تشکیل صف در محدوده مثبت و ۱۸۳ نماد در محدوده منفی معامله شدند.

ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی در این روز به ۳۲ هزار و ۵۵۱ میلیارد تومان رسید. در جریان معاملات نیز ۸۷۰ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی وارد سهام و صندوق‌های سهامی شد. در مقابل، صندوق‌های درآمد ثابت با خروج یک‌هزار و ۵۲۵ میلیارد تومان پول مواجه شدند.

سرانه خرید حقیقی‌ها در پایان معاملات ۷۷ میلیون تومان و سرانه فروش آن‌ها ۳۰ میلیون تومان بود؛ اختلاف این دو شاخص نیز با برتری سرانه خرید، از قدرت بیشتر سفارش‌های خرید حقیقی در معاملات امروز حکایت داشت.

اثر نمادهای بزرگ بر شاخص بورس

در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص کل بورس، فملی با اثر مثبت ۳۷ هزار و ۶۹۲ واحدی بیشترین نقش را در رشد شاخص ایفا کرد. پس از آن، تابان با ۶ هزار و ۹۲۲ واحد، فولاد با ۵ هزار و ۳۳۱ واحد و وغدیر با ۴ هزار و ۴۶۳ واحد اثر مثبت بر شاخص داشتند.

در سمت مقابل، فارس با اثر منفی ۱۶ هزار و ۷۹۰ واحدی بیشترین فشار را بر شاخص وارد کرد. شپنا و شبندر نیز به‌ترتیب با اثر منفی ۵ هزار و ۱۸۴ و ۴ هزار و ۹۳۹ واحدی در جهت مخالف رشد شاخص حرکت کردند.

فملی، شبندر، فساپ، شپنا، غزنجان، شستا و وبملت از جمله نمادهای پرتراکنش بورس در معاملات امروز بودند.

رشد شاخص‌های فرابورس

در بازار فرابورس نیز شاخص کل با افزایش ۲۹۶ واحدی معادل ۰.۴۴ درصد به سطح ۶۷ هزار و ۱۵ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن فرابورس نیز ۰.۵ درصد رشد کرد و در ارتفاع ۴۱۸ هزار و ۳۱۵ واحد قرار گرفت.

در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص فرابورس، آریا با اثر مثبت ۱۱۹ واحدی و فزر با ۹۱ واحد بیشترین نقش را در افزایش شاخص داشتند. شرانل نیز با اثر مثبت ۴۵ واحدی در رشد شاخص مؤثر بود. در مقابل، کگهر با اثر منفی ۸۷ واحدی بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص کل فرابورس ثبت کرد.

فپردیس، شکیمیا، وسرمایه، فکور، فنقره، سیمکات و لبن نیز در شمار نمادهای پرتراکنش فرابورس قرار گرفتند.

در مجموع، معاملات چهارشنبه با رشد هم‌زمان شاخص‌های کل و هم‌وزن بورس و فرابورس، ورود نقدینگی حقیقی به سهام و افزایش فاصله ارزش صف‌های خرید و فروش به نفع تقاضا پایان یافت؛ هرچند اثر منفی برخی نمادهای بزرگ از جمله فارس، شپنا و شبندر بخشی از رشد شاخص کل بورس را محدود کرد.