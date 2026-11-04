رئیس فدراسیون فوتبال گفت: روشن است خدای ناخواسته هرگونه بی‌احترامی به این فضای عزتمندانه به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیست و همه ما در این زمینه مسولیت روشنی داریم و مردم جز این انتظاری ندارند.

جوان آنلاین: مهدی تاج،رئیس فدراسیون در گفت و گو با برخی از اعضای هیات‌های فوتبال عنوان کرد: از تمام هیات‌های فوتبالی که در ۲۴۷ روز گذشته و از زمان حمله ناجوانمردانه دشمن و خصم کینه جو، با برپایی موکب به فدراسیون فوتبال کمک کرده و در واقع به اقتدار کشور کمک کردند، تشکر می‌کنم. خوشبختانه مجموعه فدراسیون فوتبال در این مدت در زمینه‌های مختلف عملکرد مؤثری داشته است و ۱۰ درصد موکب‌ها متعلق به فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران بود و در این شب‌های حماسه‌ساز تصاویر زیبایی از حضور و همراهی خانواده فوتبال با آحاد مردم ثبت شد.

وی افزود: کودکان و نوجوانان ما امروز در میدان‌های ورزشی با هدف تجدید احترام و ارادت به نظام مقدس، رهبر بزرگوار، کشوربزرگ و پرچم عزیزشان تلاش می‌کنند. برای تداوم اعتلای نام ایران عزیزمان به میدان می‌روند و در این راه با همه توان می کوشند.‌

رئیس فدراسیون فوتبال با تأکید بر اینکه مجموعه فوتبال کشور باید همچنان و در شرایط فعلی نقش خود را به‌درستی ایفا کند، گفت: ما امروز تیم ملی در حال جنگ، فوتبال در حال جنگ و فدراسیون فوتبال در حال جنگ با دشمنان ایران زمین را داریم و هیئت‌های فوتبال نیز قطعا در کنار مردم با همین رویه به مسیر خود در تقابل با دشمن کینه جو ادامه می‌دهند. روشن است خدای ناخواسته هرگونه بی‌احترامی به این فضای عزتمندانه به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیست و همه ما در این زمینه مسولیت روشنی داریم و مردم جز این انتظاری ندارند.