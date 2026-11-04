کد خبر: 1388501
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تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۳
ورزش » ساير

همدانی: استقلال با سهراب شخصیت برنده دارد

استقلال پیشکسوت تیم فوتبال استقلال معتقد است که آبی‌ها با سهراب بختیاری‌زاده شخصیت برنده‌ای به دست آورده است.

جوان آنلاین: ستار همدانی درباره برتری یک بر صفر تیم فوتبال استقلال مقابل الشمال قطر در لیگ نخبگان آسیا اظهار داشت: ابتدا به همه استقلالی‌ها، آبی‌دلان و مردم فوتبال‌دوست کشور تبریک می‌گویم. شاهد بازی خوبی از استقلال بودیم؛ به‌ویژه نیمه دوم که عملکرد بهتری داشت. در این مسابقه بار دیگر به استقلال افتخار کردم. به‌جز از دیدار مقابل شباب الاهلی امارات که طبیعی بود تیم دچار افت شود، استقلال در بازی‌های اخیر نمایش خوبی داشته است.

وی به نقش سهراب بختیاری‌زاده در استقلال اشاره کرد و گفت: سهراب تیمی ساخته است که سرشار از انگیزه، مسئولیت‌پذیری، همدلی و وفاق است. او فقط به بازیکنان جوان فرصت بازی نداده، بلکه به آنها باور و اعتماد به‌ نفس بخشیده است. بختیاری‌زاده به این بازیکنان جرأت حضور در میدان‌های بزرگ را داده و شخصیت برنده را به آنها انتقال داده است.

بازیکن پیشین تیم فوتبال استقلال تصریح کرد: همه بازیکنان عملکرد خوبی داشتند؛ از جمله یاسر آسانی که همیشه بوی گل می‌دهد و این ذهنیت وجود دارد که در هر لحظه بتواند دروازه حریف را باز کند. مقابل الشمال اتفاق قشنگی در فرم بازی استقلال ایجاد شد؛ جایی که جلال‌الدین ماشاریپوف در میانه زمین نقش رهبری تیم را برعهده داشت. او به‌خوبی توانست به خط هافبک و حمله استقلال نظم بدهد و با توپ‌رسانی مناسب، ارتباط خوبی میان خطوط ایجاد کند. ماشاریپوف در این بازی به معنای واقعی، بزرگی خودش را نشان داد.

همدانی با اشاره به روند رو به رشد استقلال خاطرنشان کرد: خدا را شکر شرایط تیم رو به بهبود است. شاید بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات در مقطعی محدودیت‌هایی ایجاد کرد، اما استقلال اکنون با شخصیت و اعتماد به‌ نفس بیشتری وارد زمین می‌شود. بازیکنان دیگر از نام‌های بزرگ فوتبال آسیا نمی‌ترسند و با باور به توانایی‌های خود برای موفقیت تیم و ساختن آینده‌شان می‌جنگند.

وی بار دیگر با تمجید از عملکرد سهراب بختیاری‌زاده عنوان کرد: به بختیاری‌زاده تبریک می‌گویم. او برای رسیدن به این شرایط زحمات زیادی کشیده است. امیدوارم باز هم شاهد تکرار این اتفاقات خوب و چشیدن طعم شیرین موفقیت باشیم. این برد فقط کسب سه امتیاز نبود؛ بلکه نمایش شکوه و اعتبار استقلال در فوتبال آسیا بود. بازیکنان لبخند زیبایی روی لب هواداران نشاندند و بار دیگر ثابت کردند استقلال فقط یک تیم فوتبال نیست، بلکه برای هوادارانش یک عشق است.

پیشکسوت استقلال در مورد انتخاب مصطفی متدین به‌عنوان مدیرعامل استقلال تصریح کرد: برای متدین صمیمانه آرزوی موفقیت دارم. امیدوارم او بتواند کارهای بزرگی انجام دهد و وعده‌هایی را که مطرح کرده، عملیاتی کند؛ نه اینکه صرفاً شعارهای مدیریتی سازمانی بدهد. متدین باید با برنامه وارد شود و برای حل مشکلات باشگاه اقدام کند. چهره‌هایی چون تاجرنیا در باشگاه حضور دارند. امیدوارم هر فرد در حوزه مسئولیت خودش فعالیت کند و دخالتی در کار دیگران نداشته باشد. حضور مدیرعامل جدید می‌تواند از نظر روحی و روانی به بازیکنان کمک کند؛ چرا که باشگاه اکنون صاحب مدیرعامل شده است. تاجرنیا زحمات زیادی کشید و با اینکه مدیرعامل نبود، به دنبال حل مشکلات بود و نباید زحمات او را نادیده گرفت.

برچسب ها: استقلال ، تیم استقلال ، شکست استقلال
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