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تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۵
ورزش » ساير

آسانی کابوس تیم‌های آسیایی شد

ب وینگر آلبانیایی تیم فوتبال استقلال در دو فصل لیگ نخبگان آسیا با پیراهن دو تیم آمار بسیار خوبی را از خود به نمایش گذاشته است.

جوان آنلاین: یاسر آسانی در فصل جاری رقابت های آسیایی و داخلی به یکی از تاثیرگذارترین بازیکنان تیم فوتبال استقلال تبدیل شده و با نمایش‌های درخشان خود، نقش مهمی در نتایج این تیم ایفا کرده است. ستاره آلبانیایی آبی‌پوشان که از ابتدای حضورش در استقلال توانایی‌های فنی و قدرت گلزنی خود را به نمایش گذاشته، شامگاه سه‌شنبه ۱۲ آبان نیز با به ثمر رساندن گل پیروزی‌ بخش تیمش برابر الشمال قطر بار دیگر نام خود را در کانون توجه قرار داد.

استقلال در هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا در شرایطی به مصاف الشمال رفت که برای کسب سه امتیاز این مسابقه تلاش زیادی انجام داد، اما فرصت‌های ایجادشده توسط بازیکنان این تیم یکی پس از دیگری از دست رفت. در حالی که به نظر می‌رسید دو تیم باید به تقسیم امتیازات رضایت دهند، آسانی در دقیقه ۹۰ روی پاس محمدحسین اسلامی موفق شد دروازه حریف قطری را باز کند تا استقلال به یک پیروزی ارزشمند دست پیدا کند.

این گل تنها یک گل سه‌امتیازی برای استقلال نبود بلکه ادامه روند درخشان بازیکنی بود که در رقابت‌های آسیایی این فصل بارها توانایی خود را در گلزنی نشان داده است. آسانی با گلزنی مقابل الشمال، شمار گل‌های خود در چهار مسابقه استقلال در لیگ نخبگان آسیا را به سه رساند و در کنار آن، با عملکرد موثر خود در زمین، به عنوان بهترین بازیکن این دیدار نیز انتخاب شد.

آسانی پیش از این هم در دیدارهای آسیایی استقلال برابر السد و الغرافه موفق به گلزنی شده بود تا نشان دهد حضور در مسابقات بین‌المللی و رویارویی با تیم‌های قدرتمند قاره برای او فرصتی جهت نمایش توانایی‌هایش است. او حالا با سه گل در چهار بازی یکی از مهره‌های کلیدی استقلال در مسیر رقابت‌های آسیایی محسوب می‌شود.

البته درخشش آسانی تنها به لیگ نخبگان محدود نمی‌شود و این بازیکن در مسابقات داخلی نیز بارها توانایی‌های خود را به نمایش گذاشته است. سرعت، قدرت حمل توپ، شوت‌زنی و حضور مؤثر در موقعیت‌های گلزنی از جمله ویژگی‌هایی است که او را به یکی از خطرناک‌ترین مهره‌های خط حمله استقلال تبدیل کرده است.

استقلال در شرایطی با پیروزی مقابل الشمال ۹ امتیازی شد و در جمع تیم‌های بالای جدول منطقه غرب آسیا (رده سوم) قرار گرفت که آسانی بار دیگر ثابت کرد می‌تواند در لحظات حساس برای تیمش تعیین‌کننده باشد. بازیکنی که گل‌هایش فقط به ثبت یک آمار فردی محدود نمی‌شود و می‌تواند سرنوشت مسابقات را به سود آبی‌پوشان تغییر دهد.

درخشش آسانی در رقابت‌های آسیایی البته به دوران حضورش در استقلال محدود نمی‌شود. این بازیکن آلبانیایی پیش از پیوستن به جمع آبی‌پوشان با پیراهن گوانگژو کره جنوبی نیز نمایش فوق‌العاده‌ای در لیگ نخبگان آسیا داشت و در فصل ۲۵-۲۰۲۴ این رقابت‌ها طی ۱۰ مسابقه موفق شد ۹ گل به ثمر برساند و یک پاس گل نیز ثبت کند. آماری که او را در جمع برترین گلزنان آن دوره قرار داد و نشان داد آسانی از همان زمان یکی از مهاجمان خطرناک فوتبال باشگاهی آسیا بوده است.

برچسب ها: یاسر آسانی ، استقلال ، لیگ برتز
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