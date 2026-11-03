سرمربی تیم فوتبال استقلال گفت: به عنوان سرمربی به بازیکنانم افتخار می‌کنم و آنها از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند تا هواداران را خوشحال کنیم.

جوان آنلاین: سهراب بختیاری‌زاده‌زاده سرمربی تیم فوتبال استقلال در نشست خبری پس از پایان بازی با الشمال قطر در هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا که با پیروزی یک بر صفر تیمش به پایان رسید، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خوشحالم از اینکه بازی را بردیم و سه امتیاز مهم و ارزشمند را به دست آوریم، این پیروزی برای ما ارزش زیادی داشت.

وی افزود: فوتبالی فوق‌العاده‌ای را در نیمه دوم ارائه دادیم، به بازیکنانم افتخار می‌کنم و آنها از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند تا هواداران را خوشحال کنیم.

سرمربی استقلال خاطرنشان کرد: نیمه اول بازی نزدیکی را شاهد بودیم ولی در نیمه دوم نبض بازی در دست ما بود و تیم برتر بازی ما بودیم.

بختیاری‌زاده تصریح کرد: برای من این مهم است که منظم بازی کنیم و شکل خوبی داشته باشیم. شاید بزرگترین بازیکنان دنیا هم در زدن ضربه آخر دچار اشتباه شوند، اما این موضوع قابل حل است.

وی تاکید کرد: باید بتوانیم در مقابل هر حریفی موقعیت سازی کنیم و موقعیتی به حریف هم ندهیم، گل نشدن توپ هم بخشی از فوتبال است.

سرمربی استقلال در پایان گفت: کسانی که بازی را به خصوص در نیمه دوم دیدند، از بازی شجاعانه استقلال لذت بردند.