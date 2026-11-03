کد خبر: 1388438
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۵۱
ورزش » ساير

بختیاری‌زاده: به بازیکنان استقلال افتخار می‌کنم / شجاعانه برنده شدیم

3 سرمربی تیم فوتبال استقلال گفت: به عنوان سرمربی به بازیکنانم افتخار می‌کنم و آنها از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند تا هواداران را خوشحال کنیم.

جوان آنلاین: سهراب بختیاری‌زاده‌زاده سرمربی تیم فوتبال استقلال در نشست خبری پس از پایان بازی با الشمال قطر در هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا که با پیروزی یک بر صفر تیمش به پایان رسید، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خوشحالم از اینکه بازی را بردیم و سه امتیاز مهم و ارزشمند را به دست آوریم، این پیروزی برای ما ارزش زیادی داشت.

وی افزود: فوتبالی فوق‌العاده‌ای را در نیمه دوم ارائه دادیم، به بازیکنانم افتخار می‌کنم و آنها از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند تا هواداران را خوشحال کنیم.

سرمربی استقلال خاطرنشان کرد: نیمه اول بازی نزدیکی را شاهد بودیم ولی در نیمه دوم نبض بازی در دست ما بود و تیم برتر بازی ما بودیم.

بختیاری‌زاده تصریح کرد: برای من این مهم است که منظم بازی کنیم و شکل خوبی داشته باشیم. شاید بزرگترین بازیکنان دنیا هم در زدن ضربه آخر دچار اشتباه شوند، اما این موضوع قابل حل است.

وی تاکید کرد: باید بتوانیم در مقابل هر حریفی موقعیت سازی کنیم و موقعیتی به حریف هم ندهیم، گل نشدن توپ هم بخشی از فوتبال است.

سرمربی استقلال در پایان گفت: کسانی که بازی را به خصوص در نیمه دوم دیدند، از بازی شجاعانه استقلال لذت بردند.

برچسب ها: سهراب بختیاری زاده ، تیم استقلال ، الشمال قطر
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

ارتقای درجه سخنگوی فراجا با موافقت رهبر معظم انقلاب

وزیر کار: افزایش یارانه‌ها مشمول حدود ۴۴ میلیون نفر می‌شود

قرعه آزادکاران مشخص شد؛ حسن یزدانی به آرش یوشیدا خورد/ مصاف قاسمپور با قهرمان المپیک در دور اول

جدیدترین نتایج شمارش آراء در انتخابات اسرائیل و تعداد کرسی‌های لیکود

مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران اعلام شد

 توییت حساب کاربری رهبر انقلاب خطاب به فرزندان ایران

تشکیل کابینه اسرائیل در بن‌بست؛ جزئیات طرح پایان عمر سیاسی نتانیاهو

معرفی قهرمانان ۴ وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی جهان/ چهارمین طلای زارع و پنجمین طلای کایل دیک

پیشنهاد تقریباً هیچ!

انفجار ۳ نفتکش متخلف هنگام عبور غیر مجاز از تنگه هرمز

فلج سیاسی اسرائیل در انتخابات بدون برنده 

در ساختن آینده هم‌عهدیم

‌پزشکیان: با تمام ظرفیت تحقق تدابیر رهبری را دنبال می‌کنیم

جنگ خاورمیانه آتش تورم جهانی را همچنان شعله‌ور نگه می‌دارد

‌جشنواره فیلم مقاومت می‌تواند پشتوانه فرهنگی استکبارستیزی باشد 

تجزیه‌طلبی، میراثی که پهلوی را رها نمی‌کند

تاکید پزشکیان برگسترش همکاری‌های ایران با ترکیه در راستای تامین منافع مشترک

نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری برگزار می‌شود

انهدام یک فروند پهپاد پیشرفته MQ۱

شکست روایت‌سازی نتانیاهو از جنگ رمضان

منافع ملت را با هدف پایان «نه جنگ، نه صلح» دنبال کنید

بازداشت نمایشگاه‌دار به اتهام قتل مشتری + گفت‌وگو با متهم

تسلیم در قاموس ملت ایران وجود ندارد

وزارت اطلاعات خبر داد: دستگیری ۴ هسته تروریستی جنوب شرق

آغاز انتخابات کنگره آمریکا از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران

برای فرصت به دیپلماسی به ارتباط با واسطه‌ها ادامه خواهیم داد

پزشکیان در همایش روز ملی محیط‌بان حضور یافت

جنگ روانی از کُشتی تا کِشتی 

‌کاسبی با تابلوی فسادستیزی؟ 

معاون نیروی دریایی ارتش: بیش از ۲۰ عملیات موفق علیه ناو‌های آمریکایی انجام دادیم

تأکید غریب‌آبادی بر تقویت دیپلماسی حقوقی، بین‌المللی و چندجانبه

انتقال آب از دریای عمان از پروژه‌های مهم و در دست اقدام است

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

‌امریکا گرفتار در تله راهبردی ایران

توهم دانایی پسینی!

نیرو‌های مسلح به دنیا ثابت کردند هرگونه حمله به کشور پاسخی پشیمان کننده دارد

دیپلمات صهیونیست: هدف تجزیه ایران بود، پهلوی یکی از ابزار‌ها

شناخت نوجوانان از مسیر الگوریتم‌ها

مراقب باشیم نوجوان از لایک‌ها ارزش و هویت نگیرد

بمباران روانی میز مذاکره!

نرخ چهارم بنزین تکذیب شد

استارلینک ابزار جاسوسی با تبلیغات آنلاین!

نیروی انسانی جوان مهم‌ترین پشتوانه توسعه کشور است

نوجوان را فعال فضای مجازی کنیم تا فقط منفعل نباشد

نوجوانان: کاش قبل از قضاوت حرفمان را بشنوند

نقشه راهی برای پایان جنگ

پیامی سرشار از راهبرد و عاطفه و امید

بورس با ورود نقدینگی حقیقی به مدار صعود بازگشت

همراه با فیلم‌های آخر هفته تلویزیون؛ از «جی اف کی» تا «یه حبه قند»

استرالیا، فرانسه و امریکا پیشتاز اعمال ممنوعیت و محدودیت در شبکه‌های اجتماعی

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ شهید عشق به وطن شد
ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد
۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا
سردی زمستان با صرفه‌جویی گاز گرم می‌شود
تضمین با کیست؟
توهم دانایی پسینی!
محمد رزق شهادت را از توسل به امام‌رضا (ع) گرفت
تخته‌گاز خودروساز در جاده کم‌سازی و گرانفروشی
«جرعه‌ای از دریا» در آیینه سه روایت/ دوست ندارم کسی دنبال من راه‌بیفتد!
«مرد سه‌هزارچهره» و شکستی دیگر در کارنامه مدیری/ در بن‌بست تکرار
این پازل تکه‌های دیگر هم دارد
بمباران روانی میز مذاکره!
آمادگی برای نبرد تدبیر برای پایان جنگ
سایه سنگین کارمزدگیری نجومی بر سر تراکنش‌های خرد بانکی
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار