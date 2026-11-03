کد خبر: 1388435
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تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۶
ورزش » ساير

شلیک آسانی بر قلب الشمال/ سومین برد استقلال برابر تیم‌های قطری

3 تیم فوتبال استقلال در چهارمین بازی از مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا مقابل الشمال قطر به برتری دست یافت.

جوان آنلاین: تیم فوتبال استقلال از ساعت ۱۹:۳۰ امروز (سه‌شنبه) در هفته چهارم مسابقات لیگ نخبگان آسیا در ورزشگاه بصره عراق میزبان الشمال قطر بود و با نتیجه یک بر صفر پیروز شد. یاسر آسانی دقیقه ۱+۹۰ این گل را به ثمر رساند.

شاگردان سهراب بختیاری‌زاده در شبی که موقعیت‌های زیادی از جمله توسط سعید سحرخیزان از دست دادند، ۹ امتیازی شدند و موقتا در رده سوم قرار گرفتند. این سومین پیروزی استقلال برابر تیم‌های قطری بود. شاگردان بختیاری‌زاده تیم‌های السد و الغرافه را نیز شکست داده بودند. 

تیم استقلال دوم آذرماه در پنجمین بازی خود در امارات به مصاف العین می‌رود. 

ترکیب استقلال: حبیب فرعباسی، صالح حردانی، حسین گودرزی، روزبه چشمی، سامان فلاح، عارف آقاسی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، جلال‌الدین ماشاریپوف، اسماعیل قلی‌زاده (۷۴ - محمدحسین اسلامی)، یاسر آسانی (۳+۹۰- رستم آشورماتوف) و سعید سحرخیزان (۷۴ - محمدرضا آزادی).

ترکیب الشمال: باباکار سک، تیاگو سیلوا، نسیم بنایسا (۸۴ - احمد سهیل)، ریاض محرز، میخائیل ترمانینی، پابلو ماری، فردیکو بایس، یوسف سابالی، محمد علی بن رمضان، وسلی سد (۸۷ - عمر علی) و بغداد بونجاح.

داور: عسکر ناجافالیف از ازبکستان
اخطار: ریاض محرز و بنایسا از الشمال
اخراج: یوسف سابالی از الشمال (۵+۹۰)

پیش از شروع بازی، بازیکنان دو تیم به دلیل درگذشت حمید علیدوستی، پیشکسوت فوتبال ایران یک دقیقه سکوت کردند. همچنین تصویری از مرحوم علیدوستی روی اسکوبورد ورزشگاه به نمایش در آمد. 

بازی با مالکیت استقلال آغاز شد، اما این تیم الشمال بود با زدن یکی دو شوت موقعیت خطرناک ایجاد کرد که یکی از ضربات توسط حبیب فرعباسی دفع شد. اولین موقعیت جدی برای استقلال دقیقه ۲۶ رقم خورد که شوت سعید سحرخیزان از کنار دروازه الشمال به بیرون رفت تا سکو‌ها به وجد بیایند.

در ادامه، هر دو تیم با احتیاط بازی را پیش بردند تا اینکه دقیقه ۴۵، پاس خوب اسماعیل قلی‌زاده در محوطه جریمه به صالح حردانی رسید که ضربه این بازیکن در چارچوب نبود تا مهم‌ترین موقعیت بازی از دست برود. دو تیم بدون اینکه موفق به گلزنی شوند، راهی رختکن شدند. 

در نیمه دوم، دقیقه ۵۱ بازی، موقعیتی برای استقلال ایجاد شد که به شکل عجیبی تبدیل به گل نشد. امیرمحمد رزاقی‌نیا توپ را از ریاض محرز گرفت و به یاسر آسانی رساند و این بازیکن توپ را به خود رزاقی‌نیا داد. در شرایطی که هافبک استقلال به راحتی می‌توانست دروازه الشمال را باز کند، تصمیم به زدن ضربه فنی گرفت که دروازه‌بان حریف توپ را دفع کرد. 

دقیقه ۶۲، توپی به محوطه جریمه الشمال ارسال شد که سحرخیزان که قصد ضربه هد را داشت، سرنگون شد، اما در بازبینی تصاویر مشخص شد که در منطقه آفساید بوده و پنالتی در کار نیست.

استقلال دراین دقایق سوار بر بازی بود و تا محوطه جریمه با پاسکاری پیشروی می‌کردند، اما در دادن پاس نهایی بی دقت بودند. دقیقه ۷۷، الشمال خودی نشان داد و ضربه فدریکو باس به تیر دروازه استقلال برخورد کرد و به بیرون رفت. دقیقه ۸۵، پاس خوب حسین گودرزی را، محمدرضا آزادی می‌توانست تبدیل به گل کند که یک قدم کم آورد. 

دقیقه ۱+۹۰، بالاخره قفل دروازه الشمال باز شد، آن هم توسط ستاره آلبانیایی استقلال. پاس بلند را آزادی با سر به اسلامی رساند و این بازیکن با پاس دقیق آسانی را در موقعیت مناسبی قرار داد و وینگر آلبانیایی موفق شد دروازه الشمال را باز کند.

بازیکنان استقلال با کنترل بازی این گل را حفظ کردند تا به هوادارانی که خودشان را به بصره رسانده بودند، شادی مضاعفی بدهند.

برچسب ها: تیم استقلال ، الشمال قطر ، لیگ نخبگان آسیا
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