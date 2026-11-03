شکست اسکواش بازان ایران در قهرمانی آسیا

جوان آنلاین: رقابت‌های اسکواش قهرمانی تیمی آسیا امروز سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه در اسلام‌آباد پاکستان آغاز شد و نمایندگان ایران در دو بخش مردان و بانوان به مصاف حریفان خود رفتند.

در بخش مردان، تیم ملی ایران مقابل هنگ‌کنگ و چین قرار گرفت و نتیجه را ۳ بر صفر واگذار کرد.

در این دیدار، سمیع‌الله قاصدآبادی مقابل (متیو لای چوک نام) و مجتبی کفیلی برابر (لائو تسز کوان) هر دو نتیجه را ۳ بر صفر به حریفان واگذار کردند.

همچنین محمد چنگانیان نیز در دیدار با (هنری لئونگ چی هین)، پس از پیروزی در گیم نخست، در مجموع با نتیجه ۳ بر یک بازی را واگذار کرد.

در بخش بانوان نیز تیم ملی ایران در نخستین دیدار خود برابر مالزی به میدان رفت و نتیجه را ۳ بر صفر به حریف واگذار کرد. باران محمدپور مقابل (یی شین یینگ)، نجمه بوشهری‌زاده برابر (یاشمیتا جادیشکومار) و فرشته اقتداری مقابل (آینا امانی) قرار گرفتند و هر سه بازی با نتیجه ۳ بر صفر به سود نمایندگان مالزی پایان یافت.

رقابت‌های قهرمانی تیمی اسکواش آسیا تا ۱۶ آبان‌ماه به میزبانی اسلام‌آباد پاکستان ادامه دارد.