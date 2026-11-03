کد خبر: 1388419
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تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۶
ورزش » ساير

شکست اسکواش بازان ایران در قهرمانی آسیا

3 نخستین روز از مسابقات اسکواش قهرمانی بزرگسالان آسیا در اسلام آباد پاکستان برگزار شد و تیم ملی مردان و زنان ایران نتایج را به هنگ کنگ و مالزی واگذار کردند.

جوان آنلاین: رقابت‌های اسکواش قهرمانی تیمی آسیا امروز سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه در اسلام‌آباد پاکستان آغاز شد و نمایندگان ایران در دو بخش مردان و بانوان به مصاف حریفان خود رفتند.
در بخش مردان، تیم ملی ایران مقابل هنگ‌کنگ و چین قرار گرفت و نتیجه را ۳ بر صفر واگذار کرد.
در این دیدار، سمیع‌الله قاصدآبادی مقابل (متیو لای چوک نام) و مجتبی کفیلی برابر (لائو تسز کوان) هر دو نتیجه را ۳ بر صفر به حریفان واگذار کردند.
همچنین محمد چنگانیان نیز در دیدار با (هنری لئونگ چی هین)، پس از پیروزی در گیم نخست، در مجموع با نتیجه ۳ بر یک بازی را واگذار کرد.
در بخش بانوان نیز تیم ملی ایران در نخستین دیدار خود برابر مالزی به میدان رفت و نتیجه را ۳ بر صفر به حریف واگذار کرد. باران محمدپور مقابل (یی شین یینگ)، نجمه بوشهری‌زاده برابر (یاشمیتا جادیشکومار) و فرشته اقتداری مقابل (آینا امانی) قرار گرفتند و هر سه بازی با نتیجه ۳ بر صفر به سود نمایندگان مالزی پایان یافت.
رقابت‌های قهرمانی تیمی اسکواش آسیا تا ۱۶ آبان‌ماه به میزبانی اسلام‌آباد پاکستان ادامه دارد.

برچسب ها: مسابقات اسکواش ، تیم ملی اسکواش ، قهرمانی آسیا
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