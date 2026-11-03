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تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
ورزش » ساير
سیتی در اروپا انتقام می‌گیرد

ترس یونانی‌ها از رئال مورینیو

1 کهکشانی‌های آماده بااینکه خاطرات خوبی از رویارویی با تیم‌های یونانی ندارند، اما چشم امیدشان به برنامه‌های مورینیوست و اینکه آقای‌خاص روی شکست آ. اک آتن حساب کرده است
شیوا نوروزی

جوان آنلاین: کهکشانی‌های آماده بااینکه خاطرات خوبی از رویارویی با تیم‌های یونانی ندارند، اما چشم امیدشان به برنامه‌های مورینیوست و اینکه آقای‌خاص روی شکست آ. اک آتن حساب کرده است. 
در پایان هفته چهارم لیگ‌قهرمانان مدعیانی، چون رئال‌مادرید، لیورپول، آرسنال و منچسترسیتی در زمین حریفان درجه دوم خود به دنبال کسب پیروزی هستند. 
 آمار خطرناک
جدال با آ. اک در آتن حتی می‌تواند رئال‌مادرید را نیز به دردسر بیندازد. تیم یونانی با وجود اینکه فقط سه امتیاز گرفته و در بین ۳۶ تیم اروپایی رتبه ۲۹ را در اختیار دارد، ولی از امتیاز میزبانی برخوردار است. ضمن اینکه نمایندگان یونان در گذشته کهکشانی‌ها را به چالش کشیده‌اند. رئال پیش از این هشت بازی در یونان برگزار کرده و تنها یک‌بار موفق به پیروزی شده است. پنج تساوی، دو باخت، ۱۴ گل خورده و ۱۳ گل زده آماری است که مورینیو را نگران کرده است. فصل گذشته کهکشانی‌ها با هدایت ژابی آلونسو برای اولین‌بار یک تیم یونانی (المپیاکوس) را خارج از خانه شکست دادند. نکته جالب‌تر اینکه آ. اک در دو بازی قبلی خانگی خود برابر رئال یک تساوی و یک پیروزی به دست آورده است. 


 هنرنمایی مقابل شکست‌ناپذیر‌ها
خوزه مورینیو با بازگشت دوباره به برنابئو تیمی ساخته که توانایی شکست هر حریفی را دارد. هر تیمی که به شکست‌ناپذیر بودنش می‌بالیده بعد از رویارویی با رئال طعم باخت را چشیده است.
اینترمیلان در حالی ۲ بر یک مغلوب رئال شد که پیش از آن شش ماه در هیچ مسابقه‌ای شکست نخورده بود. آ. اس‌رم بعد از پنج ماه مقابل تیم مورینیو باخت. از همه مهم‌تر بارسلونای فلیک به‌رغم ۱۷ ماه شکست‌ناپذیری در نیوکمپ، برابر رئال کم‌آورد و نتیجه ال‌کلاسیکو را واگذار کرد. حتی راسینگ سانتادر هم که با سه گل به رئال باخته، پیش از این در مسابقات خانگی سه ماه اخیرش هرگز شکست نخورده بود. شاگردان مورینیو یکی از تیم‌های ۹ امتیازی اروپا هستند که هر شش بازی اخیر خود را برده و در جست‌وجوی ثبت هفتمین پیروزی متوالی مقابل آ. اک هستند. 


 انگیزه جزیره نشینان
امشب هر سه تیم انگلیسی باید در خانه حریفان به میدان بروند. لیورپول با سفر به استانبول مهیای تقابل با فنرباعچه شده است. قرمز‌ها با سه برد متوالی در لیگ قهرمانان سوم هستند و شانس زیادی برای تحمیل شکست به این حریف قعرنشین دارند. فنرباغچه با دو تساوی و یک باخت در رده سی‌ویکم قرار دارد و به سختی می‌تواند برابر تیم ایرائولا ایستادگی کند، به‌ویژه اینکه این تیم عملکرد ضعیفی در لیگ ترکیه داشته و پس از استعفای اسماعیل کارتال، هدایت موقت فنرباغچه به درک کویت ستاره سابق لیورپول سپرده شده است. البته تیم پنجم لیگ‌برتر نیز علاوه‌بر اینکه مصدومان زیادی دارد، قبل از بازی اروپایی مغلوب آرسنال شد تا جایگاه چهارمی‌اش را از دست بدهد. 
منچسترسیتی پس از تقدیم کردن صدرنشینی لیگ جزیره به آرسنال، به آلمان آمده تا انتقام شکست بدموقع برابر برایتون را از لایپزیش بگیرد. رویارویی با لایپزیش در این شرایط برای تیم انزو مارسکا حساسیت زیادی دارد. سیتیزن‌ها در سه بازی قبلی لیگ‌قهرمانان فقط مغلوب پاری‌سن‌ژرمن شده و پورتو و آ. اک آتن را شکست داده‌اند. 
اسلاویاپراگ یک امتیازی در صورتی که توپچی‌ها را به دردسر بیندازد شگفتی‌ساز این هفته لقب می‌گیرد. تیم سی‌ودوم اروپا امشب میزبان آرسنالی است که با شکستن طلسم ۱۴ ساله آنفیلد، صدر جدول جزیره را به چنگ آورده است. تیم میکل آرتتا اگرچه دفاع قوی دارد و به راحتی اجازه باز شدن دروازه‌اش را به حریفان نمی‌دهد، ولی در هفته سوم لیگ‌قهرمانان به سختی از شکست برابر بایرن گریخت. 
ناپولی بحران‌زده در ورزشگاه دراگائو کار سختی برابر پورتو دارد. شکست مقابل یوونتوس موجب شد آلگری دوباره خطر اخراج را احساس کند. بیانکونری در 
۱۰ مسابقه سری آ، چهار باخت و دو تساوی داشته و فاصله ناپولی تا صدر جدول به ۱۴ امتیاز رسیده است. در دیگر بازی‌ها دورتموند با رئال‌بتیس، آیندهوون با کلوب‌بروژ، لانس با کومو و واینکینگ با صباح باکو رودرروی هم قرار می‌گیرند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: تیم ، فوتبال ، لیگ قهرمانان
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