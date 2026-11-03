جوان آنلاین: هفته چهارم رقابت‌های آسیایی برای نماینده‌های ایران با فرار تراکتور از شکست آغاز شد. مسیری که باید دید گل‌گهر در مصاف دوباره با آکارداغ با توجه به سفر سختی که برای رسیدن به ترکمنستان داشته، چطور ادامه می‌دهد.

تراکتور باز هم رنگ برد به خود ندید، اما در شبی که دو بار از نفتچی ازبکستان عقب افتاد و از دقیقه ۶۱ با یک بازیکن کمتر بازی کرد، شکست را با تساوی ۲-۲ عوض کرد. کامبکی که نتیجه تغییرات مؤثر جواد نکونام و صد البته درخشش بازیکنان تعویضی بود.

نکونام در این دیدار نیز شاگردانش را با آرایش ۲-۳-۵ راهی میدان کرد. در واقع او قصد داشت تا با افزایش تراکم در عقب زمین، مسیر نفوذ نفتچی را ببندد، اما تراکتور نه برای خروج از فشار نفتچی چندان موفق بود، نه در انتقال به حمله. فاصله خطوط و دشواری در رساندن توپ به مهاجمان باعث شد زمان تراکتور در نیمه نخست عمدتا صرف واکنش به حریف باشد تا تحمیل بازی خود به نفتچی. واکنش‌های پارسا جعفری، اما اجازه نداد ضعف‌های تراکتور در نیمه نخست منجر به باز شدن دروازه او شود. هرچند که حریف ازبکستانی در نیمه دوم خیلی زود به گل رسید، اما نقطه عطف این بازی، تصمیمات نکونام از روی نیمکت بود. خروج زودهنگام مغانلو (دقیقه ۳۷) و ورود اشترکالی، تحرک خط حمله را افزایش داد. ورود هاشم نژاد در ابتدای نیمه دوم نیز با تغییر ساختار از سه مدافع میانی به چهار دفاع، امکان حضو نفرات بیشتری رادر فاز هجومی فراهم کرد.

صدالبته که گل نخست نفتچی یک بار دیگر ضعف خط دفاعی تراکتور را آشکار کرد، اما نه این ضعف و نه اخراج فرجی نتوانست مانع از کامبک سرخپوشان تبریزی شود، شاید، چون تراکتور بعد از سه هفته، سرانجام جنگندگی خود، خصوصاً در بازگشت به بازی را به نمایش گذاشت تا به حداقل امتیاز این دیدار دشوار دست یابد. بدون شک، اما نمی‌توان از کنار تعویض‌های طلایی نکونام عبور کرد، چراکه هر دو گل این تیم را بازیکنان تعویضی به ثمر رساندند. البته درخشش حسین‌زاده در این دیدار نیز نقش مهمی در کسب یک امتیاز در مصاف با نفتچی داشت. حسین‌زاده با دو پاس گل، حلقه اتصال تغییرات نکونام بود. بازیکنی که توانست از فضا‌های ایجادشده در پشت خط دفاع نفتچی استفاده کند تا نیمکت تراکتور به برگ برنده تیمی تبدیل شود که در جریان بازی برای خلق موقعیت منظم مشکل داشت.

گل‌گهر با دست خالی برابر آکارداغ

در ادامه رقابت‌های آسیایی، گل‌گهر تنها نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا (سطح ۲) که با کسب دوامتیاز از دو تساوی و یک باخت، در قعر جدول گروه B قرار دارد، عصر امروز (ساعت ۱۷:۱۵)، در نخستین بازی دور برگشت به مصاف آرکاداغ می‌رود. تیمی که شاگردان رحمتی چند روز قبل در آخرین بازی دور رفت برابر آن به تساوی بدون گل دست یافت.

این‌بار، اما گل‌گهر در شرایطی کاملاً متفاوت به استقبال بازی برگشت با آرکاداغ می‌رود. با توجه به تساوی هفته قبل، گل‌گهر برای حفظ شانس صعود، نیاز مبرمی به برتری در این دیدار دارد، اما غیبت‌های پرتعداد و اضافه شدن سه بازیکن دیگر به دلیل مشکل مجوز ورود، دست رحمتی را برای کسب نتیجه در این دیدار در پوست گردو قرار داده است. علاوه بر آن، سفر از تهران به مشهد و طی کردن مسیر ۱۰ ساعته زمینی تا عشق‌آباد فرصت آماده‌سازی را از این تیم گرفت تا کار یاران رحمتی برابر آرکاداغ دشوارتر از قبل شود، چراکه گل‌گهر در کنار تغییرات گسترده ابتدای فصل و فشار حضور در رقابت‌های آسیایی باید بدون ۹ بازیکن و صرف تکیه به بازیکنان جوان خود باید در این دیدار آسیایی به میدان برود.