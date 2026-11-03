ارزش وینگر ۲۴ ساله فرانسوی بایرن مونیخ بعد از درخشش در شروع فصل به ۱۸۰ میلیون یورو رسیده است.

جوان آنلاین: میشل اولیسه فصل جدید را طوفانی شروع کرده و با ۱۲ گل و ۷ پاس گل در ۱۳ بازی این فصل ستاره اول بایرن‌مونیخ بوده است و همین آمار درخشان باعث شده ارزش او به ۱۸۰ میلیون یورو برسد.

اولیسه به خاطر ترکیب سه ویژگی منحصر به فردش در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است؛ عملکرد استثنایی، سبک پوشش عجیب و شخصیت بی‌خیال و بی‌اعتنا که باعث شده لقب «آقای بی‌خیال» (Mr. Nonchalant) بگیرد.

بازیکن سابق کریستال پالاس می‌خواهد بهترین فصل فوتبالی خودش را رقم بزند و قطعا با این عملکرد، مدعی توپ طلا خواهد بود. یان کریستیان درسین مدیرعامل بایرن عنوان کرده اولیسه روزی توپ طلا خواهد برد.

سوال این است که آیا او با پیراهن بایرن توپ طلا خواهد برد یا با پیراهن یکی از تیم‌های بزرگ مثل رئال مادرید که به شدت خواهان جذب او است.

اولیسه در ژوئیه ۲۰۲۴ از کریستال پالاس به بایرن مونیخ پیوست. مبلغ انتقال او حدود ۵۳ میلیون یورو بود و قراردادش تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۹ اعتبار دارد. بایرن مونیخ تمایل زیادی دارد قرارداد اولیسه را تا سال ۲۰۳۲ تمدید کند. با این حال، مذاکرات هنوز در مراحل اولیه است و خود بازیکن تاکنون تمایلی به ورود جدی به گفت‌و‌گو‌ها نشان نداده است. یکی از شروط احتمالی او برای تمدید، درج بند آزادسازی در قرارداد جدید است.

بایرن‌مونیخ امشب (سه‌شنبه ۱۲ آبان) در شرایطی به مصاف اتلتیکومادرید خواهد رفت که حضور میشل اولیسه و هری کین در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.