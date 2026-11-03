ترکیب استقلال مقابل الشمال قطر

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0628 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644 \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644 \u0627\u0644\u0634\u0645\u0627\u0644:\n\u062d\u0628\u06cc\u0628 \u0641\u0631\u0639\u0628\u0627\u0633\u06cc\u060c \u0635\u0627\u0644\u062d \u062d\u0631\u062f\u0627\u0646\u06cc\u060c \u0631\u0648\u0632\u0628\u0647 \u0686\u0634\u0645\u06cc\u060c \u0633\u0627\u0645\u0627\u0646 \u0641\u0644\u0627\u062d\u060c \u06cc\u0627\u0633\u0631 \u0622\u0633\u0627\u0646\u06cc\u060c \u0627\u0645\u06cc\u0631\u0645\u062d\u0645\u062f \u0631\u0632\u0627\u0642\u06cc\u200c\u0646\u06cc\u0627\u060c \u062c\u0644\u0627\u0644\u200c\u0627\u0644\u062f\u06cc\u0646 \u0645\u0627\u0634\u0627\u0631\u06cc\u067e\u0648\u0641\u060c \u0633\u0639\u06cc\u062f \u0633\u062d\u0631\u062e\u06cc\u0632\u0627\u0646\u060c \u0639\u0644\u06cc\u0631\u0636\u0627 \u06a9\u0648\u0634\u06a9\u06cc\u060c \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u06af\u0648\u062f\u0631\u0632\u06cc \u0648 \u0639\u0627\u0631\u0641 \u0622\u0642\u0627\u0633\u06cc.