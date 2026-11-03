جوان آنلاین: جنجال بین خاویر تباس رییس لالیگا و فلورنتینو پرس رییس باشگاه رئال مادرید هم‌چنان ادامه دارد و تباس بار دیگر به پرس حمله کرد و او را متهم به زیر سوال بردن ارکان مدیریتی لالیگا کرد.

به گزارش ایسنا، به گزارش آس، خاویر تباس درباره اتهامات مداوم رئالی‌ها علیه بارسلونا در پرونده نگریرا گفت: رئالی‌ها پرونده نگریرا را مثل آدامس کش می‌دهند. آنها فکر می‌کنند نگریرا در هر اتاق داوران در هر ورزشگاهی حضور داشته است. به رئال یادآوری می‌کنم که ما زودتر از رئال به دادستانی مراجعه کردیم و خواستار بررسی این پرونده شدیم. فلورنتینو پرس شش ماه پس از افشای داستان نگریرا عضو هیئت مدیره سوپر لیگ بود و در مجمع عمومی از باشگاه بارسلونا و دوستش لاپورتا دفاع می‌کرد ولی زمانی که بارسا از سوپرلیگ خارج شد، همه‌چیز تغییر کرد. باید صریح عرض کنم حملات مداوم به باشگاه بارسلونا غیرقابل قبول است. بارسلونا در صورت لزوم باید پاسخگو باشد، اما اکنون در هیچ‌چیز مقصر نیست و این رئال مادرید است که سعی در طولانی کردن روند دارد.

تباس هم‌چنین معتقد است که موفقیت‌های لالیگا به نفع رئال مادرید نیست. او در بخش بعدی صحبت‌هایش گفت: هدف فلورنتینو پرس و رئال مادرید این است که لالیگا موفق نشود، چون آنها هنوز می‌خواهند سوپرلیگ را ایجاد کنند. مشکل این است که لیگ ما خیلی خوب کار می‌کند و این واقعیت که آنها پرونده نگریرا را کش می‌دهند، نمونه واضح آن است.

در سال ۲۰۲۳، بارسلونا و مدیریت آن به اتهام پرداخت رشوه به خوزه ماریا انریکس نگریرا، معاون سابق کمیته فنی داوران فدراسیون فوتبال اسپانیا متهم شدند.