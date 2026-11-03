کولیوند: ایران و فلسطین در یک جبهه و زیر یک پرچم هستند

جوان آنلاین: پیرحسین کولیوند در همایش ملی «زنگ بیداری؛ از ایران تا فلسطین» با اشاره به ضرورت زنده نگه داشتن صدای مظلومان جهان اظهار کرد: این همایش یادآور این حقیقت است که ما مرز‌های جغرافیایی را ملاک همدلی نمی‌دانیم و درد و رنج انسان‌ها، فارغ از ملیت و جغرافیا، برای ما اهمیت دارد.

به گزارش مهر، وی افزود: فلسطین فقط نام یک سرزمین نیست؛ بلکه نماد جوانمردی، غیرت، ایثار و دفاع از کرامت انسانی است. ما معتقدیم سکوت در برابر رنج انسان‌ها، به‌ویژه مظلومان، جایز نیست و جوانان باید پرچمدار رساندن صدای مظلومیت آنان به گوش جهانیان باشند.

روایت جنایت‌ها علیه مردم غزه و لبنان

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به ابعاد خسارت‌های انسانی در غزه و لبنان، به آمار شهدای غیرنظامی، زنان و کودکان و همچنین آسیب‌های گسترده واردشده به زیرساخت‌های درمانی و امدادی اشاره کرد و گفت: در غزه، کادر درمان نیز از حملات در امان نماندند و شمار زیادی از نیرو‌های امدادی و کارکنان نهاد‌های بین‌المللی جان خود را از دست دادند.

کولیوند با اشاره به هدف قرار گرفتن بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، خودرو‌های امدادی و مراکز آموزشی در لبنان تصریح کرد: در جریان حوادث لبنان، نیرو‌های امدادی جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران با حضور میدانی و همکاری معاونت بین‌الملل جمعیت، اقدامات گسترده‌ای برای امدادرسانی و نجات آسیب‌دیدگان انجام دادند.

وی ادامه داد: صد‌ها نفر از مجروحان برای دریافت خدمات درمانی به ایران منتقل شدند و بخش عمده‌ای از این افراد بهبود یافتند. این اقدامات جلوه‌ای از همدلی، مسئولیت‌پذیری انسانی و ظرفیت امدادی کشور بود.

هلال‌احمر؛ برخاسته از آموزه‌های دینی و انسانی

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به جایگاه ارزش‌های دینی در فعالیت‌های بشردوستانه اظهار کرد: مأموریت‌های هلال‌احمر ریشه در آموزه‌های دین مبین اسلام دارد. کمک به نیازمندان، آزادی اسیران و یاری رساندن به آسیب‌دیدگان، مفاهیمی هستند که در تعالیم قرآنی و دینی ما مورد تأکید قرار گرفته‌اند.

وی افزود: اگرچه صلیب سرخ جهانی قدمتی بیش از ۱۶۰ سال دارد، اما ریشه فعالیت‌های بشردوستانه ما به آموزه‌های دینی و ارزش‌های انسانی بازمی‌گردد؛ ارزش‌هایی که امام راحل، رهبر شهید و بزرگان این سرزمین به ما آموخته‌اند.

تجلیل از ایثار امدادگران در جنگ ۴۰ روزه

کولیوند در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از عملکرد امدادگران جوان در حوادث اخیر گفت: در جنگ ۴۰ روزه اخیر، جوانان امدادگر با روحیه‌ای مثال‌زدنی در میدان حضور داشتند. رقابت آنان برای حضور در عملیات امداد و نجات و خدمت‌رسانی به مردم، یادآور روحیه ایثارگری رزمندگان دوران دفاع مقدس بود.

وی با اشاره به حضور ۲۸ هزار نیروی امدادی در میدان و آموزش بیش از ۱۲۰ هزار امدادگر اظهار کرد: امدادگران جمعیت هلال‌احمر در عملیات‌های اخیر موفق شدند ۷ هزار و ۲۵۰ نفر را زنده از زیر آوار نجات دهند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر افزود: این حضور نشان داد نسل جوان امروز نیز با روحیه ایثار، فداکاری و مسئولیت‌پذیری در صحنه دفاع از جان انسان‌ها حضور دارد و در سخت‌ترین شرایط، مردم آسیب‌دیده را تنها نمی‌گذارد.

انتقال پیام ایثار امدادگران ایرانی به مجامع بین‌المللی

کولیوند با اشاره به پیگیری مسائل بشردوستانه در مجامع بین‌المللی گفت: ما در نشست‌های صلیب سرخ و سازمان ملل، از فداکاری، شجاعت و ایثار امدادگران ایرانی سخن گفته‌ایم و تلاش کرده‌ایم واقعیت‌های میدانی و خدمات نیرو‌های امدادی کشور را برای جهانیان تبیین کنیم.

وی با اشاره به گزارش‌های دریافتی از نهاد‌های امدادی منطقه درباره خسارات ناشی از درگیری‌ها، بر ضرورت تقویت ظرفیت‌های امدادی و حمایت از نیرو‌های بشردوستانه تأکید کرد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر در پایان با تأکید بر اینکه همدلی ملت‌ها مرز نمی‌شناسد، خاطرنشان کرد: ما از مکتب امام حسین (ع)، سبک زندگی شهدا و فرهنگ ایثار آموخته‌ایم که در برابر رنج انسان‌ها بی‌تفاوت نباشیم. پیام همایش «از ایران تا فلسطین» نیز همین است؛ ما در دفاع از کرامت انسانی و حمایت از مظلومان، یکدیگر را تنها نمیگذاریم.