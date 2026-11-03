کد خبر: 1388334
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تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۴
جامعه » حوادث | انتظامی

روز دانش‌آموز؛ از شجره طیبه تا فردای ایران

1 سخنگوی پلیس: شهدای دانش‌آموز، نماد ایثار و آگاهی‌اند؛ پلیس برای تأمین امنیت دانش‌آموزان آماده همکاری همه‌جانبه است.

جوان آنلاین: سردار «سعید منتظرالمهدی» در پیامی به مناسبت ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای دانش‌آموز، به‌ویژه شهدای مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب، بر ضرورت هوشیاری، بصیرت، تلاش علمی و مسئولیت‌پذیری نسل نوجوان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه روز دانش‌آموز فرصتی برای بازخوانی نقش ارزشمند نوجوانان در تاریخ پرافتخار ایران است، اظهار داشت: شهدای دانش‌آموز با نثار جان خود نشان دادند که سن و سال، مانعی برای مسئولیت‌پذیری، شجاعت و دفاع از ارزش‌های انسانی و ملی نیست. یاد و خاطره این شهیدان، به‌ویژه دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه، همواره در حافظه ملت ایران زنده خواهد ماند.

سخنگوی پلیس با اشاره به شرایط پیچیده فضای رسانه‌ای و گسترش جنگ شناختی افزود: دانش‌آموزان امروز باید در کنار فراگیری علم و دانش، از قدرت تحلیل، سواد رسانه‌ای و هوشیاری لازم در برابر اخبار جعلی، شایعات و تلاش‌های دشمن برای ایجاد ناامیدی و انحراف افکار برخوردار باشند. شناخت واقعیت‌ها، پرهیز از هیجان‌زدگی و بهره‌گیری از منابع معتبر، از ضرورت‌های زندگی در عصر ارتباطات است.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت علم‌آموزی و تلاش مستمر خاطرنسان کرد: آینده کشور به دست دانش‌آموزانی ساخته می‌شود که با انگیزه، پشتکار، نظم، خودباوری و مسئولیت‌پذیری در مسیر کسب علم و مهارت گام برمی‌دارند. موفقیت و پیشرفت ایران، نیازمند نسلی دانا، توانمند، خلاق و امیدوار است.

سخنگوی پلیس در ادامه با تأکید بر نقش تعامل و مشارکت دانش‌آموزان در ارتقای امنیت اجتماعی تصریح کرد: پلیس خود را خدمتگزار و پشتیبان مردم و نسل آینده کشور می‌داند و برای حفظ امنیت و آرامش دانش‌آموزان در محیط‌های آموزشی و اجتماعی، آمادگی کامل دارد. ارتباط صمیمانه و سازنده دانش‌آموزان با پلیس، زمینه‌ساز افزایش اعتماد عمومی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ارتقای امنیت پایدار خواهد بود.

وی در پایان با تبریک روز دانش‌آمور به آینده‌سازان ایران اسلامی گفت: پلیس با تمام ظرفیت و توان خود، آماده تعامل، گفت‌و‌گو و همکاری با دانش‌آموزان، خانواده‌ها و مجموعه آموزش‌وپرورش است تا در سایه همدلی و مشارکت اجتماعی، محیطی امن و آرام برای تحصیل، رشد و شکوفایی استعداد‌های نسل آینده فراهم شود.

منبع: جوان آنلاین
برچسب ها: سردار منتظرالمهدی ، ایثار ، آگاهی
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