کد خبر: 1388314
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تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۸
سیاست » اخبار کلی

سردار کارگر: صاحبان تریبون از اظهارنظرهای غیرواقعی درباره موضوعات دفاعی خودداری کنند

ب رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت گفت: در شرایط جنگی قرار داریم؛ از این‌رو صاحبان تریبون باید از اظهارنظر درباره موضوعات دفاعی که نسبت به آن آگاهی کافی ندارند، خودداری کنند.

جوان آنلاین: سردار «بهمن کارگر» رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در رابطه با اظهارنظرهای غیرواقعی برخی از صاحبان تریبون درباره مسائل و موضوعات دفاعی طی سخنانی اظهار داشت: افرادی در موارد مختلف، به‌ویژه در موضوعات دفاعی، اظهارنظرهای غیرواقعی داشته‌اند که با تدبیر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با این افراد تماس گرفته شد و برخی از این عزیزان اظهارات خود را اصلاح کردند.

به گزارش دفاع پرس، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت افزود: با تدبیری که اتخاذ شد، با بعضی از این افراد مدارا شد؛ چراکه در شرایط جنگی قرار داریم. 

وی گفت: متأسفانه شاهد هستیم که تعدادی به خود اجازه داده‌اند درباره دفاع مقدس هشت‌ساله، دفاع مقدس دوم و سوم، مدافعان حرم و یا عملکرد فرماندهان شهید، اظهارنظرهای غیرواقعی مطرح کنند. 

سردار کارگر ادامه داد: براساس اساسنامه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت و آیین‌نامه نحوه رسیدگی به تخلفات و اتهامات تحریف‌کنندگان اسناد، تاریخ و وقایع دفاع مقدس مصوب سال ۱۳۹۹ و دستور رئیس قوه قضائیه به محاکم قضایی، رسیدگی به تخلفات متخلفان در این حوزه بر عهده بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت است.

وی تأکید کرد: هرگونه اظهارنظر، مصاحبه، مقاله، پیام، توییت و هر نوع محتوایی که به هر شکل منتشر شود، اعم از سوی افراد حاضر در نیروهای مسلح یا خارج از آن و فارغ از مسئولیت و وابستگی آنان، چنانچه درباره دفاع مقدس اول، دوم و سوم حاوی تحریف باشد، حتماً مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و موارد احرازشده به محاکم قضایی معرفی خواهند شد.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با اشاره به ضرورت پرهیز از اظهارنظرهای غیرکارشناسی درباره نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: افرادی که صاحب تریبون، سخنران یا کارشناس هستند، باید در اظهارات خود دقت لازم را داشته باشند. 

وی در پایان تاکید کرد: در شرایط جنگی قرار داریم؛ از این‌رو صاحبان تریبون باید از اظهارنظر درباره موضوعاتی که نسبت به آن آگاهی کافی ندارند، خودداری کنند. بنیاد نیز بر اساس مسئولیت قانونی خود، موارد تخلف را پیگیری کرده و به مراجع قضایی معرفی خواهد کرد تا رسیدگی لازم صورت گیرد.

برچسب ها: سردار کارگر ، دفاعی ، جنگ ایران و آمریکا
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