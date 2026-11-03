کد خبر: 1388312
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تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۸
سیاست » اخبار کلی
عارف:

توسعه علم و فناوری و علمی‌شدن زبان فارسی از راهبرد‌های رهبر شهید بود

محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور توسعه علم و فناوری و علمی‌شدن زبان فارسی را از راهبرد‌های رهبر شهید انقلاب دانست و گفت: دولت این راهبرد‌ها ونیل به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ساله را در اولویت قرارداده است.

جوان آنلاین: محمدرضا عارف در جلسه سازمان نقشه‌برداری کشور، با تأکید بر ضرورت استفاده از اطلاعات علمی و دقیق در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای اظهار کرد: سازمان نقشه‌برداری یک سازمان حاکمیتی است که نقش مهمی در برنامه‌ریزی توسعه کشور و صیانت از منابع ملی دارد و به دلیل همین اهمیت، باید در کنار نهاد برنامه‌ریزی کشور قرار گیرد.

به گزارش مهر، وی با انتقاد از کنار گذاشته شدن معیارهای علمی در برخی برنامه‌ریزی‌ها و طرح‌های صنعتی افزود: در مواردی به دلیل اعمال ملاحظات سیاسی، مردمی و سلیقه‌ای، در مکان‌یابی طرح‌ها موفق نبوده‌ایم.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به نمونه‌هایی از مکان‌یابی نامناسب صنایع گفت: در برخی مناطق، کارخانه فولاد در حالی احداث شده که حتی تأمین آب آشامیدنی مردم آن منطقه با مشکل مواجه بوده است.

عارف همچنین به توزیع نامتوازن امکانات آموزشی در تهران اشاره کرد و افزود: در پایتخت، با وجود تمرکز جمعیت در برخی مناطق، مدارس و به‌ویژه مدارس باکیفیت در مناطق دیگری متمرکز شده‌اند.

وی با بیان اینکه تاکنون از توان و ظرفیت سازمان نقشه‌برداری کشور در برنامه‌ریزی‌ها به اندازه کافی استفاده نشده است، ابراز امیدواری کرد که از این پس جایگاه واقعی این سازمان به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های حاکمیتی در همه امور برنامه‌ریزی مورد توجه قرار گیرد.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت شناخت دقیق سرزمین برای حکمرانی مؤثر اظهار کرد: برای دستیابی به توسعه متوازن، پایدار و مبتنی بر عدالت باید سرزمین خود را به‌خوبی بشناسیم؛ زیرا بدون این شناخت، تصمیمات اشتباه گرفته خواهد شد.

عارف در تشریح پیامدهای بی‌توجهی به شاخص‌های علمی در مکان‌یابی طرح‌ها گفت: در کشور طرحی برای ساخت ۹۷ بیمارستان ۹۷تختخوابی اجرا شد، اما به دلیل بی‌توجهی به ظرفیت‌ها و نیازهای مناطق، برخی از این بیمارستان‌ها بیمار نداشتند و حتی کسی حاضر نبود مدیریت آن‌ها را به‌صورت رایگان بر عهده بگیرد.

وی تأکید کرد: در کشور ما به دلیل بی‌توجهی به شاخص‌های علمی، در مکان‌یابی طرح‌ها با مشکلات جدی مواجه هستیم.

مکان‌یابی طرح‌های توسعه‌ای باید بر اساس اطلاعات سازمان نقشه‌برداری باشد

عارف با تأکید بر ضرورت استفاده از داده‌های دقیق سازمان نقشه‌برداری در تصمیم‌گیری‌های توسعه‌ای گفت: مکان‌یابی در کشور باید بر اساس اطلاعات دقیق و علمی تهیه‌شده از سوی این سازمان انجام شود.

وی افزود: گاهی به دلیل سلیقه شخصی و حتی به خاطر یک فرد، یک دستگاه یا مرکز صنعتی در منطقه‌ای ایجاد می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به نقش سازمان نقشه‌برداری در شناخت ظرفیت‌ها و محدودیت‌های سرزمینی، بر ضرورت بهره‌گیری از توان این سازمان در برنامه‌ریزی‌های کشور تأکید کرد.

مزیت اصلی ایران نیروی انسانی و نخبگان هستند، نه منابع طبیعی

معاون اول رئیس‌جمهور در ابتدای این جلسه با گرامیداشت روز ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و روز مبارزه با استکبار جهانی، اظهار کرد: مزیت اصلی کشور ما نه منابع طبیعی، بلکه نیروی انسانی و نخبگان هستند و این مزیت باید مبنای برنامه‌ریزی‌های کشور قرار گیرد.

وی افزود: ما با اتکا به همین نیروی انسانی، مدعی دستیابی به جایگاه نخست منطقه‌ای و جایگاهی تأثیرگذار در جهان در حوزه علم و فناوری هستیم.

عارف با اشاره به نقش نخبگان و دانشمندان جوان در موفقیت‌های کشور در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم گفت: جنگ‌های اخیر، جنگ‌های علم و فناوری بودند و افسران این جنگ‌ها نیز جوانان دانشمند کشورمان بودند.

وی ادامه داد: با شناخت این مزیت و حمایت از آن توانستیم در این دو جنگ از کشور دفاع کنیم.

دستیابی به رتبه تک‌رقمی هوش مصنوعی و علمی‌شدن زبان فارسی

معاون اول رئیس‌جمهور توسعه علم و فناوری و علمی‌شدن زبان فارسی را از راهبردهای رهبر شهید انقلاب دانست و گفت: دولت چهاردهم این راهبردها و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ساله در حوزه علم و فناوری را در اولویت قرار داده است.

عارف افزود: رهبر شهید انقلاب همچنین توصیه کرده بودند که کشور در حوزه هوش مصنوعی به جایگاه تک‌رقمی در جهان دست یابد.

برچسب ها: محمدرضا عارف ، علم و فناوری ، زبان فارسی ، رهبر شهید
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