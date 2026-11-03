کد خبر: 1388310
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تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۵
بين‌الملل » اخبار كلی

ارتباط رژیم صهیونیستی با کارزار نژادپرستانه و اسلام‌ستیزانه جهانی

اسرائیل روزنامه «نشنال» از ارتباط نهادهای مستقر در اسرائیل با کارزار تبلیغاتی علیه مسلمانان و مهاجران در بیش از ۳۰ کشور خبر داد.

جوان آنلاین: روزنامه «نشنال» در گزارشی تحقیقی از ارتباط نهادهای مستقر در اراضی اشغالی با یک کارزار گسترده انتشار اطلاعات گمراه‌کننده و ترویج دیدگاه‌های نژادپرستانه و اسلام‌ستیزانه پرده برداشت.

به گزارش مهر، این گزارش با عنوان «صنعت جایگزینی بزرگ»، حاصل سه سال پژوهش است و نشان می‌دهد این عملیات طی ۳۷ ماه، از اکتبر ۲۰۲۳ تا اکتبر ۲۰۲۶، بیش از ۳۰ کشور را هدف قرار داده است. هزینه این کارزار حدود ۶ میلیون و ۱۲۰ هزار پوند برآورد شده و تبلیغات آن بیش از ۸۰۰ میلیون بار نمایش داده شده است.

ارتباط با رژیم صهیونیستی

سوهان دسوزا یکی از پژوهشگران اعلام کرد شواهد از استقرار نهادهای دخیل در این عملیات در اسرائیل و ارتباط آن‌ها با عملیات نفوذ تحت مدیریت این رژیم حکایت دارد.

به گفته وی، بخش عمده فعالیت‌های نیابتی این کارزار در سال ۲۰۲۶ به برزیل منتقل شده یا از طریق شرکت‌های ثبت‌شده در این کشور ادامه یافته است.

ترویج اسلام‌هراسی و نظریه توطئه

این کارزار با ترویج نظریه راست‌گرایانه «جایگزینی بزرگ»، مدعی جایگزینی عامدانه جمعیت سفیدپوست اروپا با مهاجران غیرسفیدپوست، به‌ویژه مسلمانان، شده است.

پژوهشگران استفاده از تصاویر و موسیقی تولیدشده با هوش مصنوعی، ویدئوهای بازی‌گونه و بازنشر تصاویر مهاجرت و اعتراضات را از روش‌های این عملیات عنوان کرده‌اند.

در این تبلیغات، قطر به سازمان‌دهی مهاجرت و تلاش برای «اسلامی‌سازی غرب» متهم شده و با شعارهایی مانند «اروپا را نجات دهید، جلوی قطر را بگیرید»، احساسات ضداسلامی و ضد مهاجران تحریک شده است.

فعالیت در شبکه‌های اجتماعی

پژوهشگران ۱۴۷۳ آگهی در فیس‌بوک، ۱۸۹ ویدئو در یوتیوب و ۳۵۹ آگهی در تیک‌تاک مرتبط با این کارزار شناسایی کرده‌اند.

یوتیوب ماه گذشته چهار کانال از ۱۵ کانال مرتبط با این عملیات را مسدود کرد، اما کانال‌های جدید در ۲۶ اکتبر فعالیت خود را از سر گرفتند.

همچنین بررسی ۴۰۶ نظر زیر تبلیغات هدف‌گیری‌شده در انگلیس در سال ۲۰۲۴ نشان داد ۶۱ درصد آن‌ها حاوی حمایت از دیدگاه‌های اسلام‌ستیزانه بوده است.

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، اسلام‌ستیزی ، جنگ نژادپرستانه
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