مسکو: بیش از ۶۰۰ غیرنظامی در حملات اوکراین کشته شدند

سفیر مأموریت‌های ویژه وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶، حملات اوکراین به کشته شدن ۶۳۱ غیرنظامی روس و زخمی شدن بیش از چهار هزار نفر دیگر منجر شده است.

جوان آنلاین: رودیون میروشنیک، سفیر مأموریت‌های ویژه وزارت امور خارجه روسیه در یک نشست خبری اعلام کرد که در فاصله ماه‌های ژوئیه تا سپتامبر ۲۰۲۶، در مجموع ۶۳۱ غیرنظامی روس بر اثر حملات نیروهای مسلح اوکراین کشته شدند.

این مقام روس گفت: شمار مجروحان غیرنظامی حملات اوکراین در این بازه زمانی به حدود چهار هزار و ۳۵۹ نفر می‌رسد.

میروشنیک افزود: در این بازه زمانی، ۲۶۵ کودک و نوجوان در حملات ارتش اوکراین زخمی و ۴۲ کودک و نوجوان کشته شدند.

این مقام روس گفت: شمار کودکان آسیب‌دیده در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶، دست‌کم در مقایسه با دو سال گذشته، بیشترین میزان بوده است.

میروشنیک درباره کل کشته‌های غیرنظامی جنگ اوکراین نیز افزود: از فوریه ۲۰۲۲ تاکنون بیش از ۹ هزار غیرنظامی روس در حملات نیروهای مسلح اوکراین کشته شدند.