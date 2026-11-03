کد خبر: 1388306
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تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۱
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آژانس بین‌المللی انرژی: اروپا زمستان را با کمترین ذخایر گاز آغاز می کند

آژانس بین‌المللی انرژی آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که اروپا پس از اختلال در عرضه گاز به‌ دلیل بسته شدن تنگه هرمز در پی جنگ علیه ایران، با کمترین میزان ذخایر گاز از سال ۲۰۱۳ وارد فصل زمستان می‌شود.

جوان آنلاین: بر اساس گزارشی که آژانس بین‌المللی انرژی امروز منتشر کرد، اروپا با کمترین میزان ذخایر گاز طبیعی از سال ۲۰۱۳ وارد فصل زمستان می‌شود؛ وضعیتی که ممکن است فشارها بر بازار جهانی گاز را در سراسر سال ۲۰۲۷ تداوم بخشد.

به گزارش مهر، این آژانس اعلام کرد که میزان پرشدگی مخازن گاز در اتحادیه اروپا در پایان ماه اکتبر از ۷۵ درصد فراتر نرفته است؛ این رقم پایین‌ترین سطح در بیش از ۱۰ سال گذشته و کمتر از حداقل ۸۰ درصدی است که اتحادیه اروپا تعیین کرده است.

عوامل متعددی این وضعیت را توضیح می‌دهند که مهم ترین آنها بسته شدن تنگه هرمز از زمان آغاز جنگ علیه ایران در اواخر ماه فوریه است که بر واردات گاز طبیعی مایع اروپا تأثیر گذاشته است.

این انسداد در شرایطی رخ داد که ذخایر گاز اروپا در پایان زمستان گذشته نیز از پیش در سطح پایینی قرار داشت.

پس از جنگ، خریداران گاز، خرید برای پر کردن دوباره مخازن را به تعویق انداختند، به این امید که قیمت‌ها در آینده کاهش یابد؛ اما چنین اتفاقی نیفتاد.

این آژانس افزود که تنگه هرمز در بیشتر ماه‌های تابستان همچنان بسته بود. روند تزریق گاز به مخازن اتحادیه اروپا در ماه‌های اوت، سپتامبر و اکتبر شتاب گرفت، اما به سطح سال‌های گذشته نرسید.

مجموع گازی که در فصل ذخیره‌سازی به مخازن تزریق شد، حدود ۴ درصد کمتر از میانگین پنج سال گذشته بود.

آژانس بین‌المللی انرژی در بیانیه خود اعلام کرد: «این وضعیت وابستگی منطقه به عرضه گاز طبیعی مایع از بازار جهانی را برای تأمین تقاضای فصلی در زمان اوج مصرف افزایش می‌دهد و ممکن است منطقه را در برابر خطرات آسیب‌پذیرتر کند؛ به‌ ویژه اگر زمستان آینده سردتر از حد انتظار باشد یا اختلالات فنی و مشکلات دیگری در عرضه رخ دهد.

برچسب ها: آژانس بین المللی انرژی ، گاز اروپا ، ذخایر گازی
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