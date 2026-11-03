نایب‌رئیس مجلس با تأکید بر آمادگی ایران برای مقابله با تهدیدها و تجاوزها گفت: ما با اتکا به ایمان، قدرت ملی و توان دفاعی خود در برابر هرگونه تهدید و تجاوز ایستادگی خواهیم کرد.

جوان آنلاین: حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه) مجلس، با اشاره به فرارسیدن سیزدهم آبان، سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، اظهار کرد: آمریکای جنایتکار بداند که ما با سلطه‌گری مخالف هستیم، چراکه هیچ ملتی حق ندارد اراده خود را بر ملت دیگری تحمیل کند.

به گزارش مهر، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر آمادگی ایران برای مقابله با تهدیدها و تجاوزها تصریح کرد: ما با اتکا به ایمان، قدرت ملی و توان دفاعی خود در برابر هرگونه تهدید و تجاوز ایستادگی خواهیم کرد.