کد خبر: 1388303
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تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۶
سیاست » اخبار کلی

 دعوت سازمان بسیج مستضعفین از مردم و جان‌فدایان ایران اسلامی برای حضور در مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان

ی سازمان بسیج مستضعفین با صدور بیانیه‌ای از مردم و جان‌فدایان ایران اسلامی برای حضور در مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان دعوت کرد.

جوان آنلاین: بسم‌الله الرحمن الرحیم؛ «الَّذِینَ آمَنُوا یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَالَّذِینَ کَفَرُوا یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِیَاءَ الشَّیْطَانِ إِنَّ کَیْدَ الشَّیْطَانِ کَانَ ضَعِیفًا»  

«کسانی که ایمان آورده‌اند، در راه خدا پیکار می‌کنند و آنان که کفر ورزیده‌اند، در راه طاغوت می‌جنگند؛ پس با یاران شیطان بجنگید که همانا نیرنگ شیطان سست و ناتوان است.»  (نساء، ۷۶)

یوم‌الله ۱۳ آبان، تنها یادآور تسخیر لانه جاسوسی آمریکا نیست؛ این روز، نماد ایستادگی ملتی است که با تکیه بر ایمان و اراده خود، هیمنه پوشالی استکبار را به چالش کشید و فصلی تازه در تاریخ مبارزه با سلطه‌طلبی گشود. از همین رو، بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره)، این رخداد را «انقلاب دوم» نامیدند.

۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، یادآور ایستادگی تاریخی ملت بزرگ ایران در برابر خوی سلطه‌گرانه آمریکا و ایادی آن است؛ روزی که ملت ایران با عزت، بصیرت و اتکا به ایمان خویش، پیام روشنی به جهان داد: ملت‌های آزاده در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های استکباری سر فرود نمی‌آورند.

سازمان بسیج مستضعفین، با گرامی‌داشت یاد و خاطره امام راحل و امام شهید، بر ادامه حرکت در مسیر نورانی رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه‌الله)، تأکید می‌کند و باور دارد آرمان‌های انقلاب اسلامی با حضور آگاهانه و یکپارچه مردم، تا تحقق تمدن نوین اسلامی با صلابت دنبال خواهد شد.

در این مسیر، مجاهدت‌ها و دلاوری‌های نیروهای مسلح در برابر دشمنان، در دو جنگ تحمیلی اخیر، برگ زرینی از تاریخ پرافتخار ایستادگی ملت ایران است؛ افتخاری که همواره شایسته قدردانی و پاسداشت خواهد بود. در کنار این حماسه‌ها، حضور پرشور مردم در خیابان‌ها و میدان‌ها طی بیش از هشت ماه گذشته، جلوه‌ای روشن از اراده و همبستگی ملی و سرمایه‌ای ارزشمند برای نظام اسلامی بوده است.

پویش مردمی «جان‌فدا» نیز با استقبال گسترده مردم، به‌ویژه جوانان، ظرفیتی کم‌نظیر پدید آورده است. مشارکت بیش از ۳۱ میلیون ایرانی در این فراخوان ملی، بار دیگر نشان داد که تصویرسازی رسانه‌های بیگانه از جامعه ایران، بازتابی از واقعیت زنده و پویای این ملت نیست.

اکنون، در آستانه یوم‌الله ۱۳ آبان، سازمان بسیج مستضعفین از آحاد بسیجیان، جان‌فدایان، اقشار و گروه‌های مختلف مردم، اصناف، دانش‌آموزان و دانشجویان دعوت می‌کند با حضوری حماسی، آگاهانه و یکپارچه در مراسم این روز بزرگ در سراسر کشور، بار دیگر با آرمان‌های امام راحل، امام شهید و دیگر شهدای ایران اسلامی تجدید میثاق کنند و صدای رسای ملت ایران را در برابر زیاده‌خواهی‌های استکبار جهانی به گوش جهانیان برسانند.

سازمان بسیج مستضعفین

برچسب ها: سازمان بسیج ، 13 ابان ، راهپمایی
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