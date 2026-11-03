کد خبر: 1388302
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تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۵
بين‌الملل » اخبار كلی

افشاگری یک نظامی سابق صهیونیست از جعل اطلاعات در جنگ غزه

ارتش اسرائیل یک نظامی سابق رژیم صهیونیستی ضمن افشای نحوه دستکاری و تحریف اطلاعات مربوط به عملیات نظامی در نوار غزه و کرانه باختری از سوی واحد سخنگوی ارتش این رژیم، از تلاش این واحد برای افزودن عنوان ساختگی"خرابکار" به فلسطینیان بی‌گناه پرده برداشت.

جوان آنلاین: "آیلت کرویزر" با انتشار پستی در خصوص سازمان اسرائیلی "شکست سکوت" و انتصاب خود به عنوان سخنگوی این سازمان، گفت که این نهاد، یک سازمان غیردولتی اسرائیلی است که به انتشار شهادت‌نامه‌های نظامیان سابق درباره تخلفات و جنایات ارتش صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین می‌پردازد.

به گزارش ایرنا، کرویزر افزود که در جامعه حریدی بزرگ شده و سه سال پیش معافیت خود از خدمت سربازی را لغو کرده و در جریان جنگ به ارتش پیوسته است.

وی ادامه داد: برای شرکت در آنچه در آن زمان گمان می‌کردم دفاع از کشور است، به ارتش پیوستم اما هرگز انتظار نداشتم خدمت سربازی‌ به کار در سازمان "شکست سکوت" ختم شود. تصور نمی‌کردم که سکوت خود را بشکنم و نقش پررنگ‌تری را در این سازمان انتخاب کنم و کار در آن را آغاز نمایم.

وی ادامه داد: در طول فعالیتم در واحد سخنگویی ارتش اسرائیل، نه‌تنها با واقعیت جاری در کرانه باختری و باریکه غزه آشنا شدم، بلکه چگونگی انتخاب ارتش برای به‌تصویرکشیدن این واقعیت در برابر افکار عمومی را نیز دیدم.

این زن اسرائیلی توضیح داد: دیدم که واحد سخنگویی ارتش تا چه اندازه بر شکل‌دهی تصویر واقعیت برای ما مسلط است و چگونه با حقیقت بازی می‌کند؛ گویی با یک نهاد روابط‌عمومی دیگر روبه‌رو هستیم و نه سازمانی که در برابر افکار عمومی مسئول و پاسخگو باشد.

کرویزر ادامه داد: هدف واحد سخنگویی ارتش در تعامل با جامعه اسرائیل، تقویت اعتماد عمومی به ارتش تعیین شده بود؛ در حالی که حق مردم برای دانستن، در بهترین حالت، موضوعی فرعی و درجه دوم به شمار می‌رفت. هدف از فعالیت در عرصه بین‌المللی نیز تقویت و گسترش مشروعیت عملیات نظامی تعیین شده بود.

وی با افشای مشارکت خود در تهیه اطلاعاتی که به رسانه‌ها منتقل می‌شد، گفت: در طول خدمتم، جزئیات منتشرشده در رسانه‌ها را دستکاری کردم و دیدم که چگونه واژه "مخرب" (تروریست) به فلسطینیان بی‌گناه نیز نسبت داده می‌شود و چگونه بیانیه متناسب با مخاطب و هدف تعیین‌شده برای آن تدوین می‌شود.

وی گفت: من هرگز در برابر ظلم ساکت نبودم، اما در اینجا خود را ناچار دیدم که به فعالیت‌های تبلیغاتی و روابط‌عمومی در راستای منافع آن بپردازم.

کروزیر در مورد نحوه برخورد واحد سخنگوی ارتش با قربانیان نسل‌کشی در غزه گفت: یاد گرفتم که چگونه خبر کشته‌شدن ده‌ها نفر در یک حمله را تنظیم کنم و سپس به طور خودکار این عبارت را اضافه کنم که "ما از هرگونه آسیب به افراد بی‌گناه متأسفیم". این کار بخشی از روند روزانه خدمت من بود.

کرویزر در پایان پست خودنوشت: بنابراین، سکوت نخواهم کرد. اگر شما هم در طول جنگ خدمت کرده‌اید، سکوت نکنید.

در این راستا سازمان "شکست سکوت" با انتشار پستی در شبکه اجتماعی "ایکس" در همراهی با سخنان سخنگوی جدید خودنوشت: آیلِت، از پیوستن تو به جمع خود بسیار مفتخر و خوشحالیم… وقت آن رسیده است که حقیقت درباره اشغالگری آشکار شود.

در مقابل، شبکه ۷ تلویزیون رژیم صهیونیستی افشاگری‌های کرویزر را حمله به واحد سخنگویی ارتش اسرائیل ارزیابی کرد.

روز دوشنبه، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه از ثبت شهادت ۱۵ فلسطینی طی ۲۴ ساعت خبر داد.

شمار شهدای جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۶ مهر ۱۴۰۲) تاکنون به ۷۴ هزار و ۶۰۹ نفر رسیده است.

برچسب ها: جنگ غزه ، نظامی صهیونیست ، جعل سند
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