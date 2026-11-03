کد خبر: 1388299
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تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۹
بين‌الملل » اخبار كلی

چین خواستار حل‌ و فصل اختلافات خاورمیانه از مسیر گفت‌ و گو و مذاکره شد

مائو نینگ شبکه تلویزیون مرکزی چین با انتشار اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور گزارش داد که پکن با تأکید بر ضرورت پرهیز از توسل به ابزار نظامی، خواستار حل‌وفصل اختلافات خاورمیانه از مسیر گفت‌وگو و مذاکره شده و برقراری صلح و ثبات در منطقه و خلیج فارس را در گرو راهکارهای دیپلماتیک دانسته است.

جوان آنلاین: مائو نینگ در نشست خبری امروز(سه‌شنبه) دستگاه دیپلماسی چین، اظهار داشت که پکن همواره بر این باور بوده است که توسل به ابزار نظامی نه‌تنها کمکی به حل مسائل نمی‌کند، بلکه تنها موجب تشدید تنش‌ها و وخامت اوضاع می‌شود.

به گزارش ایرنا، وی با بیان اینکه اقزایش تنش‌ها با منافع هیچ‌یک از طرف‌ها سازگار نیست، ابراز امیدواری کرد طرف‌های مرتبط به راهکار مسالمت‌آمیز پایبند بمانند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی چین همچنیت خواستار پایان اختلافات از مسیر گفت‌وگو و مذاکره شد تا صلح و آرامش در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس هرچه زودتر برقرار شود.

شی جین‌پینگ رئیس‌جمهوری چین اواسط فرودین ماه که با شیخ خالد بن محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی دیدار کرده بود، طرحی چهارماده‌ای برای کمک به برقراری صلح و ثبات در خاورمیانه مطرح کرد.

وی همچنین در دیدار عبدالفتاح السیسی رئیس‌جمهوری مصر، طرحی چهارماده‌ای درباره ایجاد معماری امنیتی، منطقه ارائه کرد.

وانگ یی وزیر امور خارجه چین همروز گذشته (دوشنبه) همزمان میزبان علی باقری کنی معاون دبیر شورای امنیت جمهوری اسلامی ایران و مساعد بن محمد العبیان وزیر مشاور و مشاور امنیت ملی عربستان بود.

این تحرکات نشان‌دهنده تلاش پکن برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماتیک خود در کنار گسترش روابط اقتصادی با کشورهای منطقه است؛ رویکردی که بر حمایت از راهکارهای سیاسی، احترام به حاکمیت کشورها و جلوگیری از تشدید بحران‌های امنیتی تأکید دارد.

برچسب ها: مائو نینگ ، چین ، مسائل خاورمیانه
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