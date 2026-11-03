وزارت آموزش‌وپرورش فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که در جریان حملات رژیم صهیونیستی در ماه اکتبر گذشته، ۱۴ دانش‌آموز و ۸ تن از کارکنان بخش آموزش به شهادت رسیده و شماری دیگر زخمی شدند.

جوان آنلاین: وزارت آموزش‌وپرورش عالی فلسطین اعلام کرد که در ماه اکتبر (مهرماه)، ۱۴ دانش‌آموز در پی بمباران‌های مستمر، شلیک مستقیم گلوله و هدف قراردادن مستقیم توسط نیروهای اسرائیلی به شهادت رسیدند. سن قربانیان این حملات بین ۶ تا ۱۶ سال بوده است.

به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارش، ۴ معلم، ۳ کارمند دانشگاه اسلامی براثر بمباران محوطه دانشگاه و یک استاد دانشگاه بر اثر هدف قرار گرفتن یک آپارتمان مسکونی در حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.

همچنین این گزارش از مجروح شدن شماری از کودکان، دانش‌آموزان مدارس، دانشجویان دانشگاه‌ها و نیز تعدادی از کارکنان بخش آموزش در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی به مدارس و چادرهای آموزشی جایگزین خبر داد.

این گزارش حاکی از آن است که تیراندازی نیروهای رژیم صهیونیستی به سمت محله‌های مسکونی و تأسیسات آموزشی از جمله خان‌یونس در جنوب نوارغزه، شرق شهر دیرالبح و اردوگاه پناه‌جویان البریج در مرکز و مناطق شمالی غزه، موجب تعطیلی یا تأخیر در روند آموزش در تعدادی از مدارس شده است.

این گزارش افزود که تداوم بسته‌بودن گذرگاه‌ها و محاصره، مانع سفر دانشجویانی شد که بورسیه‌های تحصیلی خارجی دریافت کرده بودند؛ مسئله‌ای که موجب ازدست‌رفتن فرصت‌های ادامه تحصیل آنان شد.

همچنین این محاصره مانع از ورود نیازهای اساسی و ضروری برای مدارس و نهادهای آموزشی، به‌ویژه مصالح ساختمانی در تمامی انواع آن برای بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده، چادرهای اختصاص‌یافته به کلاس‌های درس جایگزین و تجهیزات و ابزارهای آموزشی، حرفه‌ای و ویژه آموزش افراد دارای معلولیت شده است.

رژیم صهیونیستی همچنان از ورود لوازم‌التحریر و تجهیزات چاپ به نوار غزه جلوگیری می‌کند. ممانعت از ورود سوخت و روغن‌موتور و کمبود شدید آن، مانع دسترسی هزاران دانش‌آموز و دانشجو به مدارس و دانشگاه‌هایشان شده و راه‌اندازی ژنراتورهای برق موردنیاز نهادهای آموزشی را مختل کرده است.

بر اساس این گزارش، پیامدهای این وضعیت به قطع روشنایی کلاس‌ها، آزمایشگاه‌های علمی، آزمایشگاه‌های کامپیوتر و ایستگاه‌های آب‌شیرین‌کن در داخل مدارس و دانشگاه‌ها کشیده شده که دشواری تداوم روند آموزشی را دوچندان کرده است.

این گزارش همچنین از تداوم هدف قرارگرفتن نهادهای آموزشی در ماه اکتبر خبر داد و اشاره کرد که حمله هوایی به منطقه "الصفطاوی" در شمال نوار غزه منجر به تخریب کامل مهدکودک "البسمه الصغیره" (لبخند کوچک) شد و موج انفجار ناشی از آن نیز به تخریب مدرسه خصوصی "الزهراء" در مجاورت آن انجامید.

این گزارش از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و نهادهای حقوقی و بشردوستانه خواست برای حمایت فوری از دانش‌آموزان و معلمان مداخله کنند و با اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی، حملات به نهادهای آموزشی را متوقف سازند و ورود تمامی ملزومات را برای جلوگیری از فروپاشی نظام آموزشی در نوار غزه تضمین کنند.

بر اساس داده‌های دفتر اطلاع‌رسانی دولتی، ۹۵ درصد از مدارس نوار غزه بر اثر بمباران‌ها در طول سال‌های نسل‌کشی رژیم صهیونیستی دچار آسیب شده‌اند.

همچنین بر اساس بیانیه وزارت آموزش‌وپرورش فلسطین که در تیرماه گذشته منتشر شد، اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ تا ژوئیه گذشته (مهر ۱۴۰۲ تا تیر ۱۴۰۴) بیش از ۲۰ هزار و ۵۱ دانش‌آموز و بیش از ۵۳۲ معلم را به شهادت رسانده است.