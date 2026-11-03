کد خبر: 1388298
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۸
بين‌الملل » اخبار كلی

شهادت ۱۴ دانش‌آموز و ۸ کارمند آموزشی در حملات رژیم صهیونیستی

غزه وزارت آموزش‌وپرورش فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که در جریان حملات رژیم صهیونیستی در ماه اکتبر گذشته، ۱۴ دانش‌آموز و ۸ تن از کارکنان بخش آموزش به شهادت رسیده و شماری دیگر زخمی شدند.

جوان آنلاین: وزارت آموزش‌وپرورش عالی فلسطین اعلام کرد که در ماه اکتبر (مهرماه)، ۱۴ دانش‌آموز در پی بمباران‌های مستمر، شلیک مستقیم گلوله و هدف قراردادن مستقیم توسط نیروهای اسرائیلی به شهادت رسیدند. سن قربانیان این حملات بین ۶ تا ۱۶ سال بوده است.

به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارش، ۴ معلم، ۳ کارمند دانشگاه اسلامی براثر بمباران محوطه دانشگاه و یک استاد دانشگاه بر اثر هدف قرار گرفتن یک آپارتمان مسکونی در حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.

همچنین این گزارش از مجروح شدن شماری از کودکان، دانش‌آموزان مدارس، دانشجویان دانشگاه‌ها و نیز تعدادی از کارکنان بخش آموزش در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی به مدارس و چادرهای آموزشی جایگزین خبر داد.

این گزارش حاکی از آن است که تیراندازی نیروهای رژیم صهیونیستی به سمت محله‌های مسکونی و تأسیسات آموزشی از جمله خان‌یونس در جنوب نوارغزه، شرق شهر دیرالبح و اردوگاه پناه‌جویان البریج در مرکز و مناطق شمالی غزه، موجب تعطیلی یا تأخیر در روند آموزش در تعدادی از مدارس شده است.

این گزارش افزود که تداوم بسته‌بودن گذرگاه‌ها و محاصره، مانع سفر دانشجویانی شد که بورسیه‌های تحصیلی خارجی دریافت کرده بودند؛ مسئله‌ای که موجب ازدست‌رفتن فرصت‌های ادامه تحصیل آنان شد.

همچنین این محاصره مانع از ورود نیازهای اساسی و ضروری برای مدارس و نهادهای آموزشی، به‌ویژه مصالح ساختمانی در تمامی انواع آن برای بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده، چادرهای اختصاص‌یافته به کلاس‌های درس جایگزین و تجهیزات و ابزارهای آموزشی، حرفه‌ای و ویژه آموزش افراد دارای معلولیت شده است.

رژیم صهیونیستی همچنان از ورود لوازم‌التحریر و تجهیزات چاپ به نوار غزه جلوگیری می‌کند. ممانعت از ورود سوخت و روغن‌موتور و کمبود شدید آن، مانع دسترسی هزاران دانش‌آموز و دانشجو به مدارس و دانشگاه‌هایشان شده و راه‌اندازی ژنراتورهای برق موردنیاز نهادهای آموزشی را مختل کرده است.

بر اساس این گزارش، پیامدهای این وضعیت به قطع روشنایی کلاس‌ها، آزمایشگاه‌های علمی، آزمایشگاه‌های کامپیوتر و ایستگاه‌های آب‌شیرین‌کن در داخل مدارس و دانشگاه‌ها کشیده شده که دشواری تداوم روند آموزشی را دوچندان کرده است.

این گزارش همچنین از تداوم هدف قرارگرفتن نهادهای آموزشی در ماه اکتبر خبر داد و اشاره کرد که حمله هوایی به منطقه "الصفطاوی" در شمال نوار غزه منجر به تخریب کامل مهدکودک "البسمه الصغیره" (لبخند کوچک) شد و موج انفجار ناشی از آن نیز به تخریب مدرسه خصوصی "الزهراء" در مجاورت آن انجامید.

این گزارش از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و نهادهای حقوقی و بشردوستانه خواست برای حمایت فوری از دانش‌آموزان و معلمان مداخله کنند و با اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی، حملات به نهادهای آموزشی را متوقف سازند و ورود تمامی ملزومات را برای جلوگیری از فروپاشی نظام آموزشی در نوار غزه تضمین کنند.

بر اساس داده‌های دفتر اطلاع‌رسانی دولتی، ۹۵ درصد از مدارس نوار غزه بر اثر بمباران‌ها در طول سال‌های نسل‌کشی رژیم صهیونیستی دچار آسیب شده‌اند.

همچنین بر اساس بیانیه وزارت آموزش‌وپرورش فلسطین که در تیرماه گذشته منتشر شد، اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ تا ژوئیه گذشته (مهر ۱۴۰۲ تا تیر ۱۴۰۴) بیش از ۲۰ هزار و ۵۱ دانش‌آموز و بیش از ۵۳۲ معلم را به شهادت رسانده است.

برچسب ها: وزارت آموزش‌و‌پرورش ، فلسطین ، شهدای دانش‌آموز
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

ارتقای درجه سخنگوی فراجا با موافقت رهبر معظم انقلاب

وزیر کار: افزایش یارانه‌ها مشمول حدود ۴۴ میلیون نفر می‌شود

قرعه آزادکاران مشخص شد؛ حسن یزدانی به آرش یوشیدا خورد/ مصاف قاسمپور با قهرمان المپیک در دور اول

جدیدترین نتایج شمارش آراء در انتخابات اسرائیل و تعداد کرسی‌های لیکود

 توییت حساب کاربری رهبر انقلاب خطاب به فرزندان ایران

تشکیل کابینه اسرائیل در بن‌بست؛ جزئیات طرح پایان عمر سیاسی نتانیاهو

معرفی قهرمانان ۴ وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی جهان/ چهارمین طلای زارع و پنجمین طلای کایل دیک

پیشنهاد تقریباً هیچ!

انفجار ۳ نفتکش متخلف هنگام عبور غیر مجاز از تنگه هرمز

فلج سیاسی اسرائیل در انتخابات بدون برنده 

در ساختن آینده هم‌عهدیم

‌پزشکیان: با تمام ظرفیت تحقق تدابیر رهبری را دنبال می‌کنیم

جنگ خاورمیانه آتش تورم جهانی را همچنان شعله‌ور نگه می‌دارد

‌جشنواره فیلم مقاومت می‌تواند پشتوانه فرهنگی استکبارستیزی باشد 

تجزیه‌طلبی، میراثی که پهلوی را رها نمی‌کند

منافع ملت را با هدف پايان «نه ‌جنگ، نه صلح» دنبال كنيد

انهدام یک فروند پهپاد پیشرفته MQ۱

تاکید پزشکیان برگسترش همکاری‌های ایران با ترکیه در راستای تامین منافع مشترک

منافع ملت را با هدف پایان «نه جنگ، نه صلح» دنبال کنید

نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری برگزار می‌شود

شکست روایت‌سازی نتانیاهو از جنگ رمضان

بازداشت نمایشگاه‌دار به اتهام قتل مشتری + گفت‌وگو با متهم

تسلیم در قاموس ملت ایران وجود ندارد

وزارت اطلاعات خبر داد: دستگیری ۴ هسته تروریستی جنوب شرق

از نبوغ علمی تا مجاهدت در راه اعتلای ایران

تحریف امام با فلسطین‌زدایی از اندیشه امام!

سارق حرفه‌ای: خارش پیشانی مرا لو داد!

پزشکیان در همایش روز ملی محیط‌بان حضور یافت

برای فرصت به دیپلماسی به ارتباط با واسطه‌ها ادامه خواهیم داد

جنگ روانی از کُشتی تا کِشتی 

معاون نیروی دریایی ارتش: بیش از ۲۰ عملیات موفق علیه ناو‌های آمریکایی انجام دادیم

‌کاسبی با تابلوی فسادستیزی؟ 

می‌گفت: مملکتم به چیزی که من بلدم نیاز دارد

تأکید غریب‌آبادی بر تقویت دیپلماسی حقوقی، بین‌المللی و چندجانبه

انتقال آب از دریای عمان از پروژه‌های مهم و در دست اقدام است

نیرو‌های مسلح به دنیا ثابت کردند هرگونه حمله به کشور پاسخی پشیمان کننده دارد

‌امریکا گرفتار در تله راهبردی ایران

شناخت نوجوانان از مسیر الگوریتم‌ها

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

مراقب باشیم نوجوان از لایک‌ها ارزش و هویت نگیرد

توهم دانایی پسینی!

دیپلمات صهیونیست: هدف تجزیه ایران بود، پهلوی یکی از ابزار‌ها

نرخ چهارم بنزین تکذیب شد

بمباران روانی میز مذاکره!

استارلینک ابزار جاسوسی با تبلیغات آنلاین!

نیروی انسانی جوان مهم‌ترین پشتوانه توسعه کشور است

پوتین: به ایران تعهد تمام و کمال داریم

نوجوانان: کاش قبل از قضاوت حرفمان را بشنوند

پرمنازعه‌ترین انتخابات صهیونیست‌ها

نقشه راهی برای پایان جنگ

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
سردی زمستان با صرفه‌جویی گاز گرم می‌شود
تضمین با کیست؟
توهم دانایی پسینی!
محمد رزق شهادت را از توسل به امام‌رضا (ع) گرفت
تخته‌گاز خودروساز در جاده کم‌سازی و گرانفروشی
«جرعه‌ای از دریا» در آیینه سه روایت/ دوست ندارم کسی دنبال من راه‌بیفتد!
«مرد سه‌هزارچهره» و شکستی دیگر در کارنامه مدیری/ در بن‌بست تکرار
این پازل تکه‌های دیگر هم دارد
بمباران روانی میز مذاکره!
آمادگی برای نبرد تدبیر برای پایان جنگ
سایه سنگین کارمزدگیری نجومی بر سر تراکنش‌های خرد بانکی
بخشش قاتل به احترام ایام فاطمیه
مفهوم‌شناسی تدابیر جدید فرمانده‌ی کل قوا
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ از خدا شهادت را طلب می‌کردیم
امنیت از رفتار ما آغاز می‌شود
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار