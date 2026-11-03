سخنگوی کرملین از رایزنی‌ها برای برگزاری دیداری سه‌جانبه میان رهبران روسیه، آمریکا و چین در حاشیه اجلاس اپک خبر داد.

جوان آنلاین: دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین اعلام کرد تلاش‌ها برای سازماندهی نشست سه‌جانبه میان ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین در جریان است.

پسکوف در گفت‌وگو با رسانه‌های آمریکایی اظهار داشت: تلاش‌ها برای برگزاری چنین دیداری ادامه دارد.

وی افزود نمایندگان روسیه، آمریکا و چین در حال حاضر امکان برگزاری این نشست سه‌جانبه را بررسی می‌کنند.

سخنگوی کرملین پیش‌تر در ماه اکتبر نیز گفته بود برگزاری دیداری میان رهبران سه کشور در حاشیه اجلاس مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اپک) می‌تواند بسیار مفید باشد.

یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور روسیه نیز پیش‌تر اعلام کرده بود ابتکار برگزاری این نشست از سوی پکن مطرح شده است.

اجلاس اپک قرار است روزهای ۱۸ و ۱۹ نوامبر در شهر شنژن چین برگزار شود.