کد خبر: 1388291
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تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۵
بين‌الملل » اخبار كلی

در صورت پیروزی دموکرات‌ها؛ ۶ پرونده علیه ترامپ به جریان می‌افتد

ب در صورت پیروزی دموکرات ها در انتخابات کنونی آمریکا رئیس جمهور این کشور با تحقیقات گسترده در خصوص ۶ پرونده رو به رو خواهد شد.

جوان آنلاین: در صورت پیروزی دموکرات ها در انتخابات میان دوره ای آمریکا و به دست گرفتن اکثریت کنگره تحقیقات گسترده ای درباره عملکرد دولت دونالد ترامپ آغاز می شود.

این تحقیقات علاوه بر سیاست های اقتصادی و مهاجرتی، فعالیت های تجاری ترامپ و خانواده اش، جنگ با ایران و نحوه استفاده از اختیارات ریاست جمهوری را نیز در بر می گیرد.

یکی از محورهای اصلی تحقیقات، بررسی سرمایه گذاری های خانواده ترامپ در ارزهای دیجیتال، قراردادهای دولتی مرتبط با شرکت های وابسته به آنها و فعالیت های جرد کوشنر، داماد ترامپ و نماینده او در امور خاورمیانه است. دموکرات ها همچنین قصد دارند عملکرد اداره مهاجرت و گمرک آمریکا، شرایط بازداشت مهاجران و قراردادهای شرکت های خصوصی اداره کننده بازداشتگاه ها را بررسی کنند.

پرونده جفری اپستین و نحوه رسیدگی وزارت دادگستری به اسناد و شواهد این پرونده دومین موضوع مطرح شده علیه ترامپ را تشکیل خواهد داد.

موضوع سوم هزینه های سرسام آور جنگ افروزی آمریکا علیه ایران و خسارت های برجای مانده در کنار اختیارات ترامپ برای آغاز جنگ خواهد بود. پرونده چهارم هزینه های زندگی، بهداشت و تعرفه های تجاری، پرونده پنجم بررسی استفاده سیاسی از وزارت دادگستری، پیگرد منتقدان ترامپ، اخراج کارکنان دولت و تعطیلی یا کوچک سازی نهادها و برنامه های فدرال و پرونده ششم بررسی افزایش بدهی آمریکا، تاثیر کاهش مالیات ها، هزینه های نظامی و تعرفه های تجاری بر کسری بودجه و احتمال عبور از سقف قانونی بدهی خواهد بود.

با وجود مطرح بودن احتمال استیضاح ترامپ، رهبران دموکرات آن را اولویت اعلام شده حزب نمی دانند.

برچسب ها: دموکرات ، ترامپ ، امریکا
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