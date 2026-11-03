کد خبر: 1388290
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تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۴
سیاست » اخبار کلی

دعوت شورای هماهنگی تبلیغات از مردم برای حضور در راهپیمایی ۱۳آبان

شورای هماهنگی شورای هماهنگی تبلیغات از ملت بزرگ ایران برای حضور گسترده و پرشور در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان با شعار «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار» دعوت کرد.

جوان آنلاین:شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای از ملت بزرگ ایران برای حضور گسترده و پرشور در راهپیمایی سراسری یوم‌الله ۱۳ آبان با شعار «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار» در بیش از ۹۰۰ نقطه کشور دعوت کرد؛ راهپیمایی‌ای که با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های شهیدان، خون‌خواهی قائد شهید و شهدای جنگ‌های تحمیلی و اعلام بیعت مجدد با حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

یوم‌الله ۱۳ آبان، یادآور ایستادگی ملت بزرگ ایران در برابر سلطه‌طلبی و زیاده‌خواهی قدرت‌های استکباری و نماد پایمردی، استقلال‌خواهی و عزت‌طلبی ملتی است که در فراز و نشیب‌های تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی، همواره بر آرمان‌های بلند خود پای فشرده است.

امسال، در شرایطی که ایران اسلامی تجربه دو جنگ تحمیلی دوم و سوم و حوادث تلخ و خونبار ناشی از تجاوز و دشمنی معاندان را پشت سر گذاشته و ملت بزرگ ایران، داغدار شهادت قائد شهید و جمعی از فرماندهان، دانشمندان، شخصیت‌ها و هم‌وطنان عزیز خود است، بزرگداشت این روز تاریخی، جلوه‌ای از تجدید عهد با آرمان‌های شهیدان، پاسداشت استقلال و عزت ملی و تأکید بر ایستادگی در برابر سیاست‌های سلطه‌جویانه قدرت‌های استکباری خواهد بود.

در چنین شرایطی، راهپیمایی سراسری یوم‌الله ۱۳ آبان با شعار محوری «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار» فرصتی برای گرامیداشت یاد و راه شهدای گرانقدر، اعلام همبستگی و همدلی ملی و بازتاب پیام ملت ایران در پاسداری از استقلال، امنیت، اقتدار و منافع ملی است؛ راهپیمایی عظیمی که با حضور آحاد مردم و اقشار مختلف جامعه، همزمان در بیش از ۹۰۰ نقطه کشور برگزار خواهد شد تا بار دیگر جلوه‌ای از وحدت، انسجام و عزم راسخ ملت ایران در صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و مقابله با استکبار جهانی به نمایش گذاشته شود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با گرامیداشت این روز بزرگ و دعوت از آحاد ملت شریف ایران، خانواده‌های معظم شهدا، جوانان، دانشجویان، دانش‌آموزان، دانشگاهیان، فرهنگیان، اصناف، کارگران، تشکل‌های مردمی و تمامی اقشار و گروه‌های اجتماعی، دعوت می‌کند با حضور گسترده، آگاهانه و پرشور در این راهپیمایی سراسری، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های والای شهیدان و خون‌خواهی قائد شهید و شهدای مظلوم جنگ‌های تحمیلی، بار دیگر وحدت، انسجام، همبستگی و اراده ملی ایرانیان را به نمایش گذاشته و حضور خود را به‌عنوان بیعتی دیگر با حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، رهبر معظم انقلاب اسلامی، به منصه ظهور برسانند.

همچنین در امتداد خروش استکبارستیزانه ملت ایران در روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، ساعت ۲۰ شامگاه ۱۳ آبان، فریاد رسای «مرگ بر آمریکا» در جوار مرقد مطهر قائد شهید و میادین سراسر کشور طنین‌انداز خواهد شد تا پیام ایستادگی و انزجار ملت ایران از سلطه‌طلبی و زیاده‌خواهی استکبار جهانی، بار دیگر در سراسر ایران اسلامی پژواک یابد.

بی‌تردید، حضور پرصلابت و حماسی ملت ایران در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان و همراهی با ندای استکبارستیزی در شامگاه این روز تاریخی، جلوه‌ای ماندگار از میثاق با شهیدان، تجدید بیعت با رهبری و تجلی عزم ملی در دفاع از استقلال، عزت و اقتدار ایران اسلامی خواهد بود.

زمان و مکان برگزاری:

راهپیمایی سراسری یوم‌الله ۱۳ آبان، روز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵، رأس ساعت ۹ صبح، همزمان در بیش از ۹۰۰ نقطه کشور برگزار می‌شود و در تهران، این مراسم ساعت ۹ صبح از میدان فلسطین به سمت لانه جاسوسی سابق آمریکا برگزار خواهد شد.

برچسب ها: شورای هماهنگی ، 13آبان ، راهپیمایی
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