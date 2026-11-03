بازداشت نظامی آمریکایی در ژاپن

بازداشت یک تفنگدار دریایی آمریکایی به اتهام رانندگی در حالت مستی، آن هم در ساعات منع رفت‌وآمد نظامیان در استان اوکیناوا، بار دیگر نگرانی‌ها درباره رفتار نیروهای آمریکایی مستقر در ژاپن را افزایش داده و دولت توکیو را به درخواست از واشنگتن برای تشدید نظارت و اتخاذ تدابیر مؤثرتر به‌منظور جلوگیری از تکرار چنین حوادثی واداشته است.

جوان آنلاین: مینورو کیهارا دبیر کابینه دولت ژاپن در یک نشست خبری، اعلام کرد که توکیو در پی این حادثه که روز شنبه در استان اوکیناوا رخ داد، از دولت آمریکا خواسته است انضباط نظامیان مستقر در این کشور را به‌طور جدی و کامل اجرا کند.

وی این حادثه را تاسف‌بار توصیف کرد و گفت: چنین اتفاقی نگرانی قابل توجه ساکنان محلی را برانگیخته و غیرقابل قبول است.

دولت ژاپن نیز مراتب تاسف خود را در سطح عالی به طرف آمریکایی منتقل کرده است.

بر اساس اعلام پلیس محلی، کالوین مونتویا کاردونا روز شنبه حدود ساعت ۱۲:۲۵ بامداد به وقت محلی در شهر اوکیناوا، پس از آنکه مشخص شد میزان الکل خون وی ۲ برابر حد مجاز قانونی است، بازداشت شد.

این بازداشت در حالی صورت گرفت که پس از پرونده قتل یک زن محلی به دست تفنگدار دریایی دیگری، محدودیت رفت‌وآمد شبانه برای نظامیان آمریکایی در اوکیناوا به اجرا درآمده بود.

شینجیرو کویزومی وزیر دفاع ژاپن هم از طرف آمریکایی خواست این حادثه را جدی بگیرد؛ به‌ویژه آنکه وقوع آن با وجود آغاز دوره منع رفت‌وآمد از ماه گذشته میلادی، نگرانی‌ها درباره اجرای این محدودیت‌ها را افزایش داده است.

این محدودیت‌ها پس از بازداشت دوین بالارد نظامی امریکا در ماه گذشته، اعمال شد.

بالارد متعاقبا به اتهام سرقت و قتل یک زن محلی در شهر ناها، مرکز استان اوکیناوا، تحت پیگرد قضایی قرار گرفت.

کویزومی گفت ژاپن از آمریکا خواسته است تدابیر پیشگیرانه مؤثر اتخاذ کند و اجرای دقیق ساعات منع رفت‌وآمد را تضمین کند. این محدودیت‌ها از نیمه‌شب تا ساعت پنج صبح و در چارچوب یک دوره ۳۰ روزه برای بازنگری و تأمل در رفتار نظامیان اعمال شده است.

وزیر دفاع ژاپن افزود که پس از پرونده بالارد، رایزنی‌های دوجانبه در سطح عالی برای بررسی تدابیر پیشگیرانه در جریان است و توکیو می‌خواهد هرچه زودتر درباره این اقدامات به جمع‌بندی برسد، آنها را اعلام کند و به اجرا بگذارد.

از سوی دیگر، کیهارا اعلام کرد شورای سیاست‌گذاری اوکیناوا، متشکل از نمایندگان دولت مرکزی و دولت محلی این استان، روز جمعه برای بررسی سیاست‌های اساسی مرتبط با اوکیناوا تشکیل جلسه خواهد داد. این نخستین نشست شورا از سال ۲۰۱۳ تاکنون خواهد بود.