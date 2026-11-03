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تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۳
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رئیس دیوان کیفری بین‌المللی: تحریم‌های ترامپ مانع اجرای عدالت نمی‌شود

کیفری بین‌المللی توموکو آکانه رئیس دیوان کیفری بین‌المللی با اشاره به تلاش دولت دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا برای تضعیف عدالت بین‌المللی تاکید کرد: تحریم‌ها مانع اجرای عدالت نمی‌شود.

جوان آنلاین: رئیس دیوان کیفری بین‌المللی با انتقاد از تلاش دولت دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا برای جلوگیری از اجرای عدالت در سطح بین‌المللی، گفت: اعمال تحریم علیه این نهاد قضایی به نتیجه نخواهد رسید.

توموکو آکانه قاضی ژاپنی و رئیس دیوان کیفری بین‌المللی که به دلیل تحریم‌های آمریکا مجبور شده بود دوشنبه (۱۱ آبان) در نشست سازمان ملل به طور مجازی شرکت و سخنرانی کند، از همه ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل، نه فقط ۱۲۵ کشوری که عضو دیوان کیفری بین‌المللی هستند، خواست برای دفاع از این نهاد قضایی، به صورت فردی و جمعی اقدامات عملی انجام دهند.

دولت ترامپ تاکنون مجموعه‌ای از تحریم‌ها را علیه مقام‌های دیوان کیفری بین‌المللی اعمال کرده و ماه گذشته میلادی نیز در چارچوب کارزار خود برای برچیدن این نهاد، کل دیوان را هدف تحریم قرار داده است. این اقدامات در واکنش به تحقیقات دیوان درباره آمریکا و متحدانش از جمله رژیم صهیونیستی صورت گرفته است.

آکانه گفت سخنرانی مجازی او در مجمع عمومی سازمان ملل، نتیجه اقدامات فوق‌العاده و بی‌سابقه آمریکا برای تهدید قضات، دادستان‌ها و خود دیوان کیفری بین‌المللی به عنوان یک نهاد مستقل بوده است.

وی همچنین به زمان اعلام تحریم‌های گسترده جدید دولت ترامپ علیه دیوان در روز ۹ اکتبر (۱۷ مهرماه) اشاره کرد. این تحریم‌ها در همان روزی اعلام شد که جایزه صلح نوبل به ناوی پیلای حقوقدان اهل آفریقای جنوبی و قاضی پیشین دیوان کیفری بین‌المللی، به دلیل تلاش‌هایش برای ترویج صلح و حقوق بین‌الملل اهدا شد.

رئیس دیوان کیفری بین‌المللی در این باره گفت: تضاد میان این دو رویداد نمی‌توانست آشکارتر از این باشد. از یک سو ارزش عدالت بین‌المللی در سطح جهان به رسمیت شناخته می‌شود و از سوی دیگر، تلاشی برای به زانو درآوردن نهادی صورت می‌گیرد که تجسم این عدالت است.

به گزارش آسوشیتدپرس، دیوان کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۰۲ با هدف رسیدگی به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی تاسیس شد تا در مواردی که کشورها تمایلی به رسیدگی به این جرایم و یا توانایی انجام آن را ندارند، مسئولیت پیگیری قضایی این پرونده‌ها را بر عهده بگیرد. آمریکا عضو این دیوان نیست.

مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا، هنگام اعلام آخرین دور تحریم‌ها گفته بود: آمریکا هرگونه مبادله با این دادگاه خودسر را ممنوع خواهد کرد و با قطع منابع مالی آن، توانایی فعالیت این نهاد علیه آمریکا را مختل خواهد ساخت.

رئیس دیوان کیفری بین‌المللی روز دوشنبه در پاسخ به این اقدامات تاکید کرد: اجازه دهید به روشنی بگویم که دیوان به اجرای کامل ماموریت خود با استقلال و بی‌طرفی ادامه خواهد داد و تنها بر اساس قانون و شواهد اقدام خواهد کرد تا از حقوق بی‌شمار قربانیان جنایات سنگین دفاع کند.

آسوشیتدپرس نوشت: اتحادیه اروپا و دیگر حامیان دیوان کیفری بین‌المللی نیز در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با حضور در جایگاه سخنرانی، حمایت قاطع خود را از این نهاد و تلاش‌های آن برای اجرای عدالت در قبال سنگین‌ترین جنایات علیه بشریت اعلام کردند.

به گزارش ایرنا، اتحادیه اروپا و شماری از کشورهای اروپایی نیز روز ۱۷ مهرماه در واکنش به تصمیم واشنگتن برای تحریم دیوان کیفری بین‌المللی، این اقدام را تضعیف‌کننده استقلال و عدالت بین‌المللی خواندند و بر حمایت خود از ادامه فعالیت این نهاد و مقابله با بی‌کیفرماندن جرایم سنگین تاکید کردند.

کمیسیون اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد: اتحادیه اروپا همواره از دیوان کیفری بین‌المللی حمایت کرده و اینکه ایالات متحده از قصد خود برای اعمال تحریم علیه این دیوان خبر داده، بسیار تاسف‌بار است.

اتحادیه اروپا متعهد شد همکاری نزدیکی با این دیوان داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که فعالیت‌های آن به‌طور موثر ادامه می‌یابد.

این اتحادیه همچنین اعلام کرد با هر ۱۲۵ کشور عضو اساسنامه رم، معاهده تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی، همکاری خواهد کرد تا از استقلال این نهاد و «ماموریت حیاتی» آن محافظت شود.

برچسب ها: کیفری ، ترامپ ، امریکا
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