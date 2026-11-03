بازداشت ۶۰۰ فلسطینی در کرانه باختری و قدس اشغالی در طول یک ماه

رژیم اشغالگر صهیونیستی تنها در ماه اکتبر میلادی(۹ مهر تا ۹ آبان) ۶۰۰ شهروند فلسطینی از جمله چندین زن و کودک را در کرانه باختری و قدس اشغالی بازداشت کرد.

جوان آنلاین: مرکز پژوهش‌های اسرای فلسطینی اعلام کرد که طی ماه اکتبر گذشته رژیم صهیونیستی ۶۰۰ نفر در کرانه باختری و قدس اشغالی را بازداشت کرد که ۱۴ نفر از آن ها زن و دختر و ۴۲ نفر کودک هستند.

این مرکز در بیانیه ای تاکید کرد که نیروهای رژیم اشغالگر یورش های خود به روستاها، اردوگاه ها و مناطق فلسطینی و روند بازداشت فلسطینی ها را افزایش داده است. اشغالگران علاوه بر ضرب و شتم مردم فلسطین، آن را مورد بازجویی قرار می دهند.

اشغالگران همچنین فلسطینی ها را تهدید کرده و از آن ها خواسته اند که فعالیت های تحریک آمیز و یا انتشار پیام در این زمینه در شبکه های اجتماعی نداشته باشند.

در شهر الخلیل، اشغالگران صدها خانه را محاصره و به آن ها یورش بردند و ضمن تفتیش و بازرسی منازل، به اسباب و اثاثیه داخل آن ها آسیب وارد کردند و از برخی شهروندان فلسطینی به عنوان سپر انسانی استفاده کردند.

طبق این گزارش، رژیم صهیونیستی در ماه اکتبر ۱۴ کودک را بازداشت کرده است و به طور کلی از هفتم اکتبر۲۰۲۳(۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون بیش از ۲ هزار کودک فلسطینی بازداشت شدند.

رژیم اشغالگر اسرائیل در ماه گذشته میلادی همچنین ۱۴ زن را بازداشت کرد که در این میان می توان به «رنده ابو زیاد» مدیر مدرسه دخترانه و «سمر حمد» فعال سیاسی در رام الله و «رجا جبر» و «مرح محمد عوض» دو خبرنگار فلسطینی اهل منطقه جنین اشاره کرد.

دادگاه های رژیم صهیونیستی همچنین در ماه اکتبر ۵۸۰ حکم بازداشت اداری علیه فلسطینی ها صادر کرده اند و این احکام به دستور سازمان شاباک صادر شده است.

رژیم صهیونیستی همچنین برای برخی شهروندان فلسطینی حکم حبس ابد و یا حبس طولانی مدت صادر کرده است که در این میان «نظمی ابوبکر» از شهر جنین به حبس ابد محکوم شده است.

در همین حال، محمد ولید ترکمان به ۴۵ سال حبس، محمد جبر خضیر به ۲۵ سال، عمر نضال البرغوثی و مهند نجیب الرفاعی هر کدام به ۱۳ سال و شش ماه و فادی ابو غریبه به ۱۲ سال حبس محکوم شدند.

طبق گزارش سازمان های حقوقی فلسطینی، در حال حاضر بیش از ۹۴۰۰ اسیر فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی حضور دارند که در این میان ۹۲ نفر از آن ها زن و بیش از ۳۷۰ نفر کودک هستند که مورد تعرض و شکنجه قرار گرفته‌اند.