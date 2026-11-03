با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات میان دوره‌ای در ایالات متحده، نتایج جدیدترین نظرسنجی نشان می‌دهد که ۷۰ درصد آمریکایی‌ها از عملکرد دونالد ترامپ در مدیریت قیمت‌ها ناراضی هستند.

جوان آنلاین: روزنامه فایننشال تایمز با همکاری موسسه «فوکال دیتا»، در آستانه برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، نظرسنجی انجام داده اند که نتایج آن نشان می‌دهد ۷۰ درصد از شرکت کنندگان از عملکرد ترامپ در مدیریت قیمت‌ها «ناراضی» هستند.

به نوشته این روزنامه انگلیسی، امروز سه نوامبر برابر با ۱۲ آبان قرار است انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده برگزار شود و نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد از هر ۱۰ نفر شرکت کننده، ۷ نفر از عملکرد ترامپ در مدیریت قیمت‌ها ناراضی هستند.

در این گزارش آمده است: نگرانی‌های اقتصادی آمریکایی‌ها همزمان با افزایش قیمت انرژی ناشی از جنگ با ایران و پیامدهای سیاست تعرفه‌ای ترامپ به عنوان یک موضوع مهم در انتخابات کنگره ایالات متحده مطرح شده است.

شخص ترامپ نیز که در ماه‌های اخیر با کاهش شدید محبوبیت روبرو است، تاکید کرده که این «مهم‌ترین انتخابات میان‌دوره‌ای عمر ما» است و آخرین تلاش‌ها برای جلب حمایت هواداران خود را بکار گرفته است.

اما با وجود تمامی تلاش‌ها برای جلب حمایت از نامزدهای جهوری خواه در ایالت‌های گوناگون، نارضایتی از ترامپ به سطح بی سابقه ای رسیده است؛ به اندازه‎ای که براساس این نظرسنجی جدید فایننشال تایمز، ۷۷ درصد از رای دهندگان مستقل از عملکرد اقتصادی وی رضایت ندارند.

طبق این نظرسنجی، سطح کلی نارضایتی از ترامپ در مقایسه با ۵۸ درصد ماه مه (اردیبهشت) به شدت رشد داشته است که به نوشته فایننشال تایمز، دلیل آن افزایش بهای انرژی ناشی از جنگ با ایران و صعود تورم است.

نتایج نظرسنجی‌های دیگر نیز نشان می‌دهد که نگرانی‌های اقتصادی، مولفه‌ای کلیدی در انتخابات میان‌دوره‌ای است. مطابق نتایج نظرسنجی «گالوپ» که در تاریخ ۲۹ اکتبر(۷ آبان) منتشر شد، ۵۰ درصد از رای‌دهندگان آمریکایی، به ترتیب اولویت؛ اقتصاد و مراقبت‌های بهداشتی را مسائل «بسیار مهمی» در انتخابات میان دوره ای برشمرده بودند.

در این نظرسنجی، ۴۷ درصد جنگ علیه ایران را موضوع بسیار مهمی اعلام کردند و پس از آن توزیع درآمد و ثروت ۴۴ درصد، بهای بنزین ۴۲ درصد و در نهایت ۴۰ درصد مهاجرت را موضوع‌های مهمی دانسته‌اند.

انتخاب دموکرات‌ها برای مدیریت کشور

مطابق نتایج نظرسنجی‌های گوناگون، همزمان با افزایش نارضایتی از عملکرد اقتصادی ترامپ، دموکرات‌ها در عرصه‌های بسیاری از جمهوری‌خواهان پیشی گرفته اند.

به عنوان مثال، ۵۲ درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی انجام گرفته توسط شبکه خبری «ان بی سی» که در تاریخ یکم نوامبر (۱۰ آبان) منتشر شد، اعلام کردند که دموکرات‌ها اکثریت کنگره را بدست خواهند آورد که ۷ درصد بیشتر از ۴۵ درصدی است که جمهوری‌خواهان را انتخاب کردند.

درنظرسنجی فایننشال تایمز نیز شمار کسانی‌که حزب دموکرات را در مدیریت اقتصادی بهتر ارزیابی کردند، ۱۴ درصد بیشتر بود.

پیشتازی دموکرات‌ها در ایالت‌های کلیدی

مطابق نتایج نظرسنجی روزنامه «نیویورک تایمز» و دانشگاه Siena ، دموکرات‌ها در ایالت‌های کلیدی بر سر کسب کرسی‌های سنا هم پیشتاز هستند.

بر اساس نتایج این نظرسنجی که در تاریخ یکم نوامبر (۱۰ آبان) منتشر شد، نامزدهای دموکرات در هر هفت ایالت میشیگان، تگزاس، مین، کانزاس، اوهایو، آلاسکا و آیووا از رقبای جمهوری‌خواه خود پیشی گرفتند. این نتایج به ویژه در مورد ایالت تگزاس حایز اهمیت است که از دیرباز پایگاه جمهوری‌خواهان بوده و از سال ۱۹۸۸ تاکنون سناتور دموکرات انتخاب نکرده است. اما حالا جیمز تالاریکو نامزد حزب دموکرات با کسب ۵۰ درصد آرا در برابر کن پکستون جمهوری‌خواه که ۴۳ درصد حمایت بدست آورده، پیشتاز است.

شکاف میان جمهوری‌خواهان بر سر عملکرد ترامپ

علاوه بر نشانه‌های نگران کننده برای حفظ اکثریت کنگره در انتخابات امروز، در میان جمهوری خواهان نیز بر سر رویکرد ترامپ اختلاف وجود دارد. طبق نتایج نظرسنجی ان بی سی نیوز، ۳۷ درصد از هواداران حزب جمهوری‌خواه گفتند که ترامپ به اندازه کافی برای تحقق وعده‌های انتخاباتی خود تلاش نکرده است. سهم هواداران جمهوری‌خواه هم که اعلام کرده اند کشور در مسیر درست حرکت می‌کند، از ۷۵ درصد در سال گذشته به ۴۸ درصد رسیده است.