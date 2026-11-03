جوان آنلاین: متن پیام سرلشکر خلبان علی عبداللهی بدین شرح است: ۱۳ آبان، "روز ملی مبارزه با استکبار جهانی" برای ملت ایران یک مناسبت تقویمی نیست؛ سند زنده استکبارستیزی است؛ این روز در حافظه تاریخی ایرانیان یادآور سه رخداد درس آموز است:



"تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش‌آموزان انقلابی در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸؛ سه حادثه¬ای که در ذیل کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ و عملیات «آژاکس»، از همان لحظه، آمریکا را بدهکار ملت ایران کرده است. پس از ۲۸ مرداد، خصومت آمریکا علیه ایران یک خط ممتد بوده است، نه حوادث و رخداد‌هایی پراکنده؛ حمایت و همراهی با صدام در جنگ تحمیلی هشت‌ساله، پشتیبانی از منافقین و گروهک‌های ضدانقلاب، ترور دانشمندان هسته‌ای، جنگ اقتصادی و تحریمی، مسدود کردن اموال ملت ایران، ترور ناجوانمردانه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و مشارکت عملیاتی با رژیم صهیونیستی در جنگ¬های تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ که به شهادت قائد امت و رهبر عظیم¬الشأن انقلاب اسلامی حضرت امام سیدعلی خامنه‌ای (قدس¬سره¬الشریف)، فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح، رزمندگان و مدافعان غیور وطن و جمع کثیری از ایرانیان مظلوم بویژه کودکان معصوم منجر شد، تنها بخشی از این دشمنی دائمی و زنجیره‌ای آمریکایی‌ها علیه این کشور است که پرونده سیاه آن همچنان باز و جهانیان شاهد تجاوزگری‌ها و جنایت آفرینی‌های کاخ سفید علیه انقلاب و میهن اسلامی است.



امروز نبرد ترکیبی ایران و آمریکا، فراتر از یک منازعه نظامی در حال جابه‌جایی هندسه قدرت جهانی است و ایران مقتدر از مسیر کنترل تنگه هرمز به عنوان گلوگاه حیاتی انرژی و تعیین قواعد دسترسی به آن به عنوان چهارمین قطب قدرت ظهور کرده است؛ و نظم تک‌قطبی در برابر این واقعیت جدید زانو زده است که: "ملت‌ها و قدرت‌های منطقه‌ای می‌توانند بدون اتکا به چتر امنیتی آمریکا، امنیت خود را تأمین کنند. "

قدرت نظامی برای ما هدف نیست؛ ابزار است. ایران خواهان جنگ نیست، اما رهنامه (دکترین) ما بر اساس واقعیت‌ها و مقتضیات زمانه از "پدافند" به "ابتکار آفندی" و از "مدیریت بحران" به "نظم‌سازی" گذر کرده است.



در این صحنه افتخارآمیز، نقشه ایران برای امنیت پایدار بر پنج اصل استوار است:



۱. پایان جنگ در همه جبهه‌ها، بویژه لبنان و غزه؛ مذاکره همزمان با تهدید، تحمیل است.

۲. رفع کامل تحریم‌ها و آزادسازی اموال مسدود‌شده ملت ایران.

۳. پرداخت غرامت جنگ‌های تحمیلی؛ ملت ایران بدهکار نیست، طلبکار است.

۴. به‌رسمیت شناختن حاکمیت ایران بر تنگه هرمز و جایگزینی «سازوکار هرمز» با چتر امنیتی فرسوده آمریکا.

۵. تضمین عدم تجاوز مجدد و شکل‌گیری ترتیبات امنیتی درون‌زا در غرب آسیا.



این پنج اصل، طرح صلح از موضع ضعف نیست؛ دکترین نظم‌سازی از موضع قدرت و در پرتو مقاومت فعال است. ایران به دنبال سلطه (هژمونی) نیست؛ بلکه در پی پایان سلطه‌ای است که ۷۳ سال پیش با کودتای ۲۸ مرداد تحمیل شد و امروز در سایه عبرت‌های ۱۳ آبان به پایان راه خود رسیده است.



مسیر ما مسیر امامین کبیر (ره) و شهید (قدس سره الشریف) انقلاب اسلامی است که آمریکا را به‌عنوان «شیطان بزرگ» معرفی و راهبرد و سیاست «نه شرقی، نه غربی» و "مقاومت فعال" جمهوری اسلامی را به واقعیت انکارناپذیر کشور تبدیل کرده است که پرچم آن در دستان با کفایت مقام عظمای ولایت و رهبری و فرمانده کل قوا حضرت امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله¬العالی) است و نیرو‌های مسلح با تبعیت محض از معظم له، تداوم آن را در میدان نظامی و سنگر‌های جنگ ترکیبی و شناختی ضمانت می‌کنند.



اینجانب به نمایندگی از نیرو‌های مسلح مقتدر کشور با گرامی‌داشت یوم الله ۱۳ آبان "روز ملی مبارزه با استکبار جهانی" و تجدید میثاق با شهیدان انقلاب اسلامی و ایران عزیز بویژه امام شهید (اعلی‌الله مقامه الشریف)، در لبیک به تدابیر و فرامین اخیر فرمانده معظم کل قوا (مدظله¬العالی) و هشدار به اردوگاه دشمن اهریمن صفت تأکید می¬کنم:



" نیرو‌های مسلح و مدافعان تاریخ ساز وطن، به مدد برخورداری از حمایت ملی مردم مبعوث شده ایران به عنوان یکی از ارکان بازدارندگی برابر ایران ستیزان داخلی و خارجی، آمادگی رزمی هوشمندانه را الزام "بازدارندگی حداکثری" می‌دانند و با روزآمدسازی بانک اهداف و در تیررس قرار دادن دارایی‌های مادی و غیرمادی دشمن آمریکایی- صهیونیستی، هر سطح و نوع تهدید را با پاسخ فوری، تأثیرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی پاسخ می‌دهند. "

هیهات منا الذله



رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح

و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص)

سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی