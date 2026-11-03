هشدار درباره پیامد توقف کار «آنروا» بر سرنوشت ۶ میلیون آواره فلسطینی

مشاور رسانه‌ای آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) با اشاره به تحرکات برای پایان دادن به فعالیت این آژانس و پیامدهای آن بر میلیون‌ها آواره فلسطینی، گفت: برچیدن آنروا به منزله پایان مساله آوارگان نخواهد بود.

جوان آنلاین: «عدنان ابوحسنه» نسبت به پیامدهای تلاش‌ها برای پایان دادن به فعالیت این نهاد بر روی میلیون‌ها پناهنده فلسطینی هشدار داد و افزود: انحلال این آژانس، برخلاف دیدگاه رایج نزد برخی، به پایان مساله آوارگان ختم نخواهد شد و حتی رژیم اسرائیل هم از این مساله متضرر خواهد شد.

مشاور رسانه‌ای آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی، در عین حال بر تعهد مداوم آنروا به ارائه خدمات و انجام مسئولیت‌هایش، با وجود فشارها و چالش‌های پیش روی این نهاد وابسته به سازمان ملل تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: آنروا تقریباً ۶ میلیون پناهنده فلسطینی ثبت شده را تحت نظارت و سرپرستی دارد و بیش از ۵۷۰ هزار دانش‌آموز در مدارس آن تحصیل می‌کنند که نشان دهنده مقیاس خدماتی است که این آژانس به آوارگان ارائه می‌دهد.

این اظهارات در حالی بیان شد که روز دوشنبه شماری از کارکنان آنروا در اردگاه آوارگان «النصیرات» در مرکز نوار غزه در اعتراض به کاهش مشاغل و کاهش دستمزدها تجمع کردند. انتظار می‌رود که این اقدامات موجب تاثیر منفی بر خدمات ارائه شده به آوارگان فلسطینی شود.