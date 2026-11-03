در حالی که اتهام فساد در ساختار سیاسی آمریکا سال ها با این تصور عمومی که همه سیاستمداران به نوعی درگیر فساد هستند، از سوی رای دهندگان چندان جدی گرفته نمی شد، افزایش چشمگیر ثروت دونالد ترامپ و حمایت میلیاردرها و شرکت های بزرگ از او، در کنار کاهش اعتماد عمومی به دولت، این موضوع را به یکی از محورهای اصلی رقابت های انتخاباتی تبدیل کرده است.

جوان آنلاین: رای دهندگان آمریکایی سال هاست که اتهام های فساد را نادیده می گیرند و با این تصور که همه سیاستمداران فاسد هستند به این موضوع واکنش چندانی نشان نمی دهند؛ اما اکنون به دلیل کاهش محبوبیت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و افزایش چشمگیر ثروت او مسئله فساد بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

اتهام های فساد در واشنگتن موضوع تازه ای در کارزارهای انتخاباتی نیست. رای دهندگان معمولا این اتهام ها را جدی نمی گیرند زیرا معتقدند همه سیاستمداران به یک اندازه درگیر فساد هستند؛ چه دموکرات هایی مانند باب منندز سناتور سابق ایالت نیوجرسی، و چه جمهوری خواهانی مانند جورج سانتوس، نماینده سابق نیویورک در مجلس نمایندگان. با این حال، تلاش دموکرات ها برای برجسته کردن این موضوع در انتخابات امسال در شرایطی که گزارش های متعددی درباره افزایش سرسام آور ثروت ترامپ و حمایت میلیاردرها و نخبگان اقتصادی و شرکت های بزرگ از او منتشر شده، در حال تاثیرگذاری بر افکار عمومی باشد.

برخی نظرسنجی های اخیر نشان می دهند که فساد به یکی از مهم ترین دغدغه های رای دهندگان تبدیل شده است؛ روندی که بی اعتمادی فزاینده به دولت و احساس نبود شفافیت در ساختار قدرت واشنگتن به آن دامن زده است.

اکنون مفهوم فساد حتی توافق نامه های محرمانه عدم افشای اطلاعات با شرکت های فعال در حوزه مراکز داده، جنگ علیه ایران و حتی دستکاری مرزبندی حوزه های انتخاباتی با هدف تغییر ترکیب جمعیتی و سیاسی آنها را نیز در بر می گیرد؛ اقدامی که پس از تضعیف قانون حق رای از سوی دیوان عالی، در حوزه های دارای اکثریت جمعیت سیاه پوست دنبال شده است.

به گزارش ایرنا، انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا روز ۳ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۲ آبان) برگزار می‌شود. این انتخابات در میانه دوره چهار ساله ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود و در آن تمامی ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و ۳۵ از ۱۰۰ کرسی سنا به رای گذاشته خواهد شد.

در این انتخابات، علاوه بر رقابت‌های کنگره، فرمانداری‌ها و مجالس ایالتی و شماری از سمت‌های محلی نیز در بسیاری از ایالت‌ها به رای گذاشته می‌شوند. نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای مشخص می‌کند کدام حزب کنترل مجلس نمایندگان و سنا را در اختیار خواهد داشت و به این ترتیب می‌تواند بر توانایی دولت برای پیشبرد برنامه‌هایش در ۲ سال پایانی دوره ریاست‌جمهوری تاثیر بگذارد.