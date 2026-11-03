خواهر رهبر کره شمالی به اتهام زنی های اف بی آی آمریکا علیه پیونگ یانگ واکنش نشان داد.

جوان آنلاین: کیم یو جونگ خواهر رهبر کره شمالی و عضو کمیته مرکزی حزب کارگران این کشور تاکید کرد که آمریکا به دنبال خدشه دار کردن جایگاه پیونگ یانگ است.

وی اضافه کرد که اتهام زنی های آمریکا علیه کره شمالی هیچ پایه و اساسی ندارد.

به تازگی اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) کره شمالی را به سرقت بیش از ۶ میلیارد دلار ارز دیجیتال از صرافی بایننس متهم کرده است.

اف‌بی‌آی مدعی شد که هکرهای کره شمالی در حال پول ‌شویی دارایی‌ های سرقت ‌شده از طریق تبدیل آنها به رمزارز اتریوم هستند و انتظار می ‌رود این روند پول ‌شویی ادامه یابد.