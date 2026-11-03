جلسه غیررسمی مجلس درباره مسائل سیاسی و سفر هیئت ایرانی به هند

جوان آنلاین: عباس گودرزی ، از برگزاری نشست مجلس به صورت غیررسمی خبر داد.

وی افزود: امروز پیش از آغاز صحن علنی مجلس، نمایندگان جلسه غیر رسمی به منظور بررسی مسائل روز و ارزیابی مسائل داخلی مجلس داشتند.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت: همچنین در این نشست، گزارش سفر هیات پارلمانی کشورمان به کشور هند و شرکت در دوازدهمین مجمع پارلمانی بریکس قرائت و مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش تسنیم، نشست دوازدهمین مجمع پارلمانی بریکس و گسترش همکاری‌های پارلمانی و بین‌المللی، به دهلی‌نو سفر کرد. این هیئت در جریان حضور در هند، علاوه بر شرکت در مراسم افتتاحیه اجلاس، با مقام‌های پارلمانی و مسئولان هندی نیز دیدار و گفت‌وگو کرد.

بنابراین گزارش، هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران متشکل از احمد نادری، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، عباس مقتدایی، رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و هند، و علی حدادی، نایب‌رئیس این گروه، برای شرکت در دوازدهمین مجمع پارلمانی بریکس به دهلی‌نو سفر کرده بودند.

دوازدهمین مجمع پارلمانی بریکس روزهای چهارم و پنجم آبان‌ماه در دهلی‌نو و با شعار «تقویت پارلمان‌ها برای توسعه مردم‌محور» برگزار شد .

شعار هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس نیز «اقتدار ایرانیان؛ سامان نوین بین‌المللی و مقابله با یکجانبه‌گرایی» بود.