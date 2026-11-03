هشدار درباره رکورد جدید قیمت سوخت در دوره ترامپ

جوان آنلاین: روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد که پیش بینی می شود قیمت بنزین از زمان بازگشت دونالد ترامپ به قدرت رکورد جدیدی را در تاریخ دولت‌ های آمریکا ثبت کند. این در حالی است که قرار است آمریکایی ها در انتخاباتی شرکت کنند که افزایش هزینه‌ های زندگی بر آن سایه انداخته است.

بر اساس این گزارش، میانگین قیمت هر گالن بنزین در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ از ۳.۴۶ دلار فراتر خواهد رفت و به این ترتیب، بالاترین میانگین ثبت شده در دوره جو بایدن، رئیس جمهور سابق آمریکا را پشت سر خواهد گذاشت.

محاسبات فایننشال تایمز بر اساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد که میانگین قیمت گازوئیل از زمان بازگشت ترامپ به قدرت از سطح ثبت شده در دوره بایدن، یعنی ۴.۰۷۶ دلار برای هر گالن، عبور کرده و هفته گذشته به ۴.۳۳۹ دلار رسیده است.

ترامپ با لغو برخی مقررات زیست محیطی و مقررات مربوط به حمل و نقل دریایی و همچنین تشویق فرمانداران ایالت‌ها به هماهنگ کردن تلاش‌ها برای تعلیق مالیات‌های دولتی بر تولید برای کاهش قیمت سوخت در آمریکا دست و پا می زند.

این افزایش قیمت سوخت در سراسر جهان به ویژه آمریکا ناشی از جنگ افروزی واشنگتن علیه ایران و اختلال در تنگه هرمز است.