جوان آنلاین: سفارت آمریکا در ریاض با صدور هشدار امنیتی جدید اعلام کرد که کارمندان دولت آمریکا در این کشور برای استفاده از هر کدام از فرودگاه های عربستان به مجوز ویژه رئیس هیئت دیپلماتیک نیاز دارند.

بر اساس این گزارش، هشدار امنیتی آمریکا بعد از حملات موفقیت آمیز نیروهای مسلح یمن علیه فرودگاه های عربستان به ویژه ریاض و الدمام در واکنش به تجاوزات این کشور علیه مناطق غیرنظامی یمن صادر می شود.

سفارت آمریکا از اتباع این کشور خواست درباره احتمال وقوع حملات علیه فرودگاه های عربستان یا بسته شدن حریم هوایی این کشور و لغو پروازها هوشیار باشند چرا که ممکن است این حملات به سرعت گسترش پیدا کند.

سفارت خانه مذکور در ۲۳ اکتبر از دستور وزارت خارجه آمریکا خطاب به برخی کارمندان برای ترک عربستان خبر داده بود.