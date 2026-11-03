کد خبر: 1388264
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تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۳
سیاست » اخبار کلی

غریب‌آبادی: آمریکا هیچ باوری به شورای حقوق بشر ندارد

غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه گفت: آمریکا هیچ باوری به شورای حقوق بشر ندارد و آمریکا از همین شورای حقوق بشر بی‌خاصیت خارج شده است، دلایل آن هم جالب است و در دفاع از رژیم صهیونیستی خارج شده است.

جوان آنلاین: مراسم رونمایی از گزارش‌های سالانه نقض حقوق بشر در امریکا و انگلیس با حضور کاظم غریب ابادی معاون حقوقی و بین الملل وزارتخارجه و جمعی از مسوولان وزارتخارجه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در ابتدای جلسه غریب آبادی گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه گفت: ما در شرایطی از گزارشات نقض حقوق بشر توسط امریکا و انگلیس رونمایی میکنیم که امریکای جنایت کار به نقض حقوق بشر در حق ملت‌ها ادامه می‌دهد. همچنین انگلیس که داعیه دار حقوق بشر است مرتکب نقض های زیادی شده است.

وی افزود: وزارت خارجه موظف است سالانه گزارش نقض حقوق بشر در امریکا و انگلیس را تهیه و منتشر کند. در خصوص هر دو گزارش نکاتی وجود دارد. تحولات نفض حقوق بشر در داخل و بین الملل از سال گذشته شهریورماه تا امسال مورد پوشش قرار گرفته است. گزارش امریکا مفصل تر است.

معاون حقوقی و بین الملل وزارت خارجه با بیان اینکه امریکا در نقض حقوق بشر پیشرو دربین همه کشورهاست، گفت: هرچه رفتارهای ناقض حقوق بشر امریکا بیشتر شده از پاسخگویی هم فرار کرده است.

غریب ابادی گفت: آمریکا هیچ باوری به شورای حقوق بشر ندارد و آمریکا از همین شورای حقوق بشر بی‌خاصیت خارج شده است، دلایل آن هم جالب است و در دفاع از رژیم صهیونیستی خارج شده است.

وی تصریح کرد: هم اکنون شورای حقوق بشر سازمان ملل در حال برگزاری جلسه دوره‌ای خود است و گزارشاتی را مورد بررسی قرار می‌دهد. گزارشی که به ما دادند این است که حضور آمریکا هنوز مشخص نشده است. آمریکا معلوم نیست حاضر به پاسخگویی در قبال وضعیت حقوق بشر خودش باشد.

وی ببه نقض حقوق بشر در آمریکا تاکید کرد و گفت: در خصوص حقوق زندانیان، آزادی بیان و تجمعات، تبعیض و نژادپرسی، مهاجران، فقر و نابرابری، نقض گسترده حقوق بشر در این کشور رخ داده است. این کشور نباید ادعای حقوق بشری نسبت به سایر کشورها داشته باشد. باید خودشان را اصلاح کنند و بعد ادعای حقوق بشر داشته باشند.

غریب آبادی گفت: بحث‌های بین‌المللی و حقوق بشر در اثر اقدام تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران و دیگر کشورها ماهیت خودش را از دست داده است.

برچسب ها: غریب آبادی ، حقوق بشر ، امریکا
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