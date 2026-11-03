کد خبر: 1388256
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۸
سیاست » اخبار کلی
قالیباف:

ایران در برابر تهدید‌ها و زیاده‌خواهی‌های آمریکا تسلیم نمی‌شود

قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که ملت ایران در برابر تهدید‌ها و اقدامات نظامی دشمن تسلیم نخواهد شد.

جوان آنلاین: محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز ( سه شنبه ۱۲ آبان مجلس) در نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه ریشه دشمنی عمیق آمریکا با ملت ایران در ایستادگی مردم در برابر اهداف زیاده‌خواهانه این کشور است، اظهار کرد: ملت ایران استقلال‌طلبی خود را به آرزویی برای دیگر ملت‌های آزاده دنیا تبدیل کرده است.

وی تأکید کرد: همین ایستادگی و مقاومت مردم، رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکایی‌ها را به درماندگی کشانده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: دشمنان در برابر ملت مقاوم ایران نمی‌دانند چه کنند و در مقابل شکست‌های زنجیره‌ای خود، گاه‌وبیگاه تلاش می‌کنند با تهدید و اقدام نظامی، ملت ایران را به تسلیم وادار کنند، اما دشمنان کور خوانده‌اند؛ ایران تسلیم نمی‌شود و این خواب و خیال دشمن مربوط به دوران حکومت‌های سرسپرده و وابسته گذشته است.

آمریکا و اذناب منطقه‌ای آن‌ فهمیده‌اند که دوران زیاده‌خواهی به سرآمده است

وی افزود: آمریکایی‌ها و اذناب منطقه‌ای آن‌ها در دو جنگ تحمیلی اخیر فهمیده‌اند که دوران زیاده‌خواهی به سرآمده است.

قالیباف متذکر شد: فرمانده معظم کل قوا، راهبرد نظامی ما را در مقابله با حمله‌ احتمالی دشمن مشخص کرده اند؛ براین اساس پاسخ نظامی و راهبردی ما به هرگونه خطای محاسباتی دشمن، پیش‌بینی ناپذیر خواهد بود، به‌گونه‌ای‌که بدون رعایت محدودیت های جغرافیایی، طومار محاسبات غلط آنان را همراه با انواع دارایی‌های مادی و غیرمادیشان در هم خواهیم پیچید.

رئیس مجلس گفت: البته کشورهای منطقه بدانند جمهوری اسلامی ایران همان گونه که با انگشت روی ماشه برای نبرد آماده است، پاسخی مقتدرانه و عقلانی به طرف آمریکایی داده و اکنون توپ در زمین آمریکاست که از جنگ جلوگیری کند. 

وی ادامه داد: همزمان ما در عرصه‌ میدانی و نظامی در بالاترین سطح آمادگی دفاعی قرار داریم و اگر واشنگتن باز هم دچار خطای استراتژیک شود، بداند که این بار با میدانی جدید از جنگ مواجه شده و درمانده تر از امروز به دنبال راه فرار خواهد بود. 

انسجام ملی؛ قدرتمندترین سلاح ما و مؤثرترین عامل بازدارندگی در جنگ آینده

قالیباف اظهار کرد: همینجا تاکید می کنم که حفظ انسجام ملی، قوی‌ترین سلاح ما در جنگ بعدی و در نتیجه موثرترین متغیر بازدارندگی است.

 وی گفت: بار دیگر تاکید می کنم، برادران و هموطنان عزیز، خواهران گرامی، ملت عزیز و شریف ایران و خطاب با اولویت به خود ما مسئولان، که حفظ انسجام ملی، قوی‌ترین سلاح ما در جنگ بعدی و موثرترین متغیر بازدارندگی است.

وی ادامه داد: در همین راستا امروز نیز برخلاف شایعه‌سازی‌های عده ای معدود، همه‌ ما خدمتگزاران و مسئولان کشور در مرکزیتی برنامه ریزی شده، آماده‌ مبارزه در همه‌ میادین هستیم. 

رئیس مجلس اظهار کرد: همه‌ ما با وحدت، انسجام و یکپارچگی در میدان های دفاعی، خدمت و دیپلماسی ذیل رهنمودهای حکیمانه‌ ولی فقیه زمانمان، بر مقابله‌ قاطعانه با طراحی‌ها و اقدامات دشمن تمرکز داریم و با ابتکارات و تلاش مضاعف به لطف الهی و عنایتهای حضرت ولی عصر(عج) و همراهی همه‌ اقشار مردم عزیز ایران خواهیم توانست این مسیر پر پیچ و خم را با پیروزی پشت سر بگذاریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه، گفت: نکته‌ مهم دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که گزارش‌های میدانی و گلایه‌های به‌حق شهروندان نشان می‌دهد که گرانی‌های اخیر و نوسانات قیمت‌ها، فشار سنگینی را بر خانواده‌ها وارد کرده است. 

نبود نظارت مؤثر زمینه سوءاستفاده سوداگران را از شرایط جنگی ایجاد کرده است

وی ادامه داد: متأسفانه یکی از آسیب‌های جدی بازار، پراکندگی قیمت‌ها و نبود نظارت مؤثر و قاعده‌مند است که زمینه سوءاستفاده سوداگران و واسطه‌ها را از شرایط جنگی ایجاد کرده است.

قالیباف گفت: مردم ما که با ایستادگی قهرمانانه‌ خود، سرفرازانه و عزتمندانه در یکی از بزرگترین جنگ های تاریخ ایستاده اند، لایق بهترین خدمات و حمایت‌ها هستند. در همین زمینه مجلس شورای اسلامی انتظار دارد که دولت و دستگاه‌های نظارتی به خصوص وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی که مسئولیت مستقیم در این موضوع دارد، با فوریت بر نظام توزیع و قیمت‌گذاری کالاها نظارت جدی و موثر کنند.

وی افزود: نکته‌ مهم دیگری که باید با فوریت در دستورکار نظارتی مجلس قرار گیرد، رسیدگی به مشکل ترافیک و صف های طولانی کامیون‌ها و ناوگان ترانزیتی در برخی مرزهای کشور، از جمله گذرگاه‌های حیاتی در شمال‌غرب و جنوب‌شرق است.

وی افزود: شکل‌گیری صف‌های طولانی و ماندگاری چندروزه و گاه چندهفته‌ای تریلی‌های صادراتی و وارداتی، نه‌تنها به بازار صادراتی و اعتبار تجاری کشور ضربه می‌زند، بلکه فعالان اقتصادی و رانندگان زحمتکش را نیز زیر فشار شدید قرار داده است.

ساماندهی ترافیک مرزها با فوریت پیگیری می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: لذا از کمیسیون‌های صنایع و معادن، اقتصادی و ویژه حمایت از تولید می‌خواهم با حضور و بررسی میدانی این موضوع و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، اقتصاد و سازمان گمرک، با فوریت موضوع را از منظر حقوقی و اجرایی واکاوی و گزارش کارشناسی خود را برای حل این مشکل به صحن ارائه کنند.

وی ادامه داد: البته در این رابطه دستور قبلا داده شده و سفر به این استان ها شده و یک بررسی صورت گرفته و در دستور کار قرار گرفته است، از این رو بخشی از این موضوع نیز در دستور کار صحن امروز است و این موضوع باید را به صورت جدی پیگیری کنیم.

قالیباف گفت: امروز صبح هم در نشستی با حضور جمعی از همکاران به این موضوع اشاره کردم که پس از اتمام دستور فعلی مجلس، باید با اولویت به سمت موضوعات اقتصادی برویم، البته نه با طرح های بلند و طویل، بلکه برای گره هایی که باید در این شرایط از مردم در حوزه اقتصادی باز کنیم، با ماده واحده کمیسیون های تخصصی اقتصادی و رسیدگی نظارتی مانند نظارت بر امور گمرکی اقدام کنیم.

رئیس مجلس افزود: بر اساس ماده ۴۵ آیین نامه داخلی مجلس، می توانیم با یک تبصره، اشکالات را بیاوریم و در یک هفته موضوعات را رسیدگی و تعیین تکلیف کنیم، تا پس از آن به شورای نگهبان برود و گره گشایی صورت گیرد و از این روال نوبتی، برای موضوعات اقتصادی خارج شویم.

وی گفت: از طرفی اگر لازم شد چون رسیدگی در صحن انجام می شود، به راحتی می توانیم در قالب ماده ۴۵ آیین نامه داخلی مجلس، موضوعات را به صحن بیاوریم و ان شاء الله بتوانیم این مسائل را حل کنیم.

برچسب ها: قالیباف ، جنگ ایران و آمریکا ، مجلس شورای اسلامی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

ارتقای درجه سخنگوی فراجا با موافقت رهبر معظم انقلاب

وزیر کار: افزایش یارانه‌ها مشمول حدود ۴۴ میلیون نفر می‌شود

قرعه آزادکاران مشخص شد؛ حسن یزدانی به آرش یوشیدا خورد/ مصاف قاسمپور با قهرمان المپیک در دور اول

جدیدترین نتایج شمارش آراء در انتخابات اسرائیل و تعداد کرسی‌های لیکود

 توییت حساب کاربری رهبر انقلاب خطاب به فرزندان ایران

معرفی قهرمانان ۴ وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی جهان/ چهارمین طلای زارع و پنجمین طلای کایل دیک

تشکیل کابینه اسرائیل در بن‌بست؛ جزئیات طرح پایان عمر سیاسی نتانیاهو

پیشنهاد تقریباً هیچ!

انفجار ۳ نفتکش متخلف هنگام عبور غیر مجاز از تنگه هرمز

فلج سیاسی اسرائیل در انتخابات بدون برنده 

در ساختن آینده هم‌عهدیم

‌پزشکیان: با تمام ظرفیت تحقق تدابیر رهبری را دنبال می‌کنیم

جنگ خاورمیانه آتش تورم جهانی را همچنان شعله‌ور نگه می‌دارد

‌جشنواره فیلم مقاومت می‌تواند پشتوانه فرهنگی استکبارستیزی باشد 

تجزیه‌طلبی، میراثی که پهلوی را رها نمی‌کند

منافع ملت را با هدف پايان «نه ‌جنگ، نه صلح» دنبال كنيد

تاکید پزشکیان برگسترش همکاری‌های ایران با ترکیه در راستای تامین منافع مشترک

انهدام یک فروند پهپاد پیشرفته MQ۱

منافع ملت را با هدف پایان «نه جنگ، نه صلح» دنبال کنید

نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری برگزار می‌شود

شکست روایت‌سازی نتانیاهو از جنگ رمضان

بازداشت نمایشگاه‌دار به اتهام قتل مشتری + گفت‌وگو با متهم

تسلیم در قاموس ملت ایران وجود ندارد

وزارت اطلاعات خبر داد: دستگیری ۴ هسته تروریستی جنوب شرق

از نبوغ علمی تا مجاهدت در راه اعتلای ایران

تحریف امام با فلسطین‌زدایی از اندیشه امام!

سارق حرفه‌ای: خارش پیشانی مرا لو داد!

برای فرصت به دیپلماسی به ارتباط با واسطه‌ها ادامه خواهیم داد

پزشکیان در همایش روز ملی محیط‌بان حضور یافت

جنگ روانی از کُشتی تا کِشتی 

‌کاسبی با تابلوی فسادستیزی؟ 

معاون نیروی دریایی ارتش: بیش از ۲۰ عملیات موفق علیه ناو‌های آمریکایی انجام دادیم

می‌گفت: مملکتم به چیزی که من بلدم نیاز دارد

تأکید غریب‌آبادی بر تقویت دیپلماسی حقوقی، بین‌المللی و چندجانبه

انتقال آب از دریای عمان از پروژه‌های مهم و در دست اقدام است

نیرو‌های مسلح به دنیا ثابت کردند هرگونه حمله به کشور پاسخی پشیمان کننده دارد

‌امریکا گرفتار در تله راهبردی ایران

شناخت نوجوانان از مسیر الگوریتم‌ها

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

مراقب باشیم نوجوان از لایک‌ها ارزش و هویت نگیرد

توهم دانایی پسینی!

دیپلمات صهیونیست: هدف تجزیه ایران بود، پهلوی یکی از ابزار‌ها

استارلینک ابزار جاسوسی با تبلیغات آنلاین!

نرخ چهارم بنزین تکذیب شد

بمباران روانی میز مذاکره!

نیروی انسانی جوان مهم‌ترین پشتوانه توسعه کشور است

پوتین: به ایران تعهد تمام و کمال داریم

نوجوانان: کاش قبل از قضاوت حرفمان را بشنوند

نقشه راهی برای پایان جنگ

روایت‌هایی دست اول از ناگفته‌ها

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
سردی زمستان با صرفه‌جویی گاز گرم می‌شود
تضمین با کیست؟
توهم دانایی پسینی!
محمد رزق شهادت را از توسل به امام‌رضا (ع) گرفت
تخته‌گاز خودروساز در جاده کم‌سازی و گرانفروشی
«جرعه‌ای از دریا» در آیینه سه روایت/ دوست ندارم کسی دنبال من راه‌بیفتد!
«مرد سه‌هزارچهره» و شکستی دیگر در کارنامه مدیری/ در بن‌بست تکرار
این پازل تکه‌های دیگر هم دارد
بمباران روانی میز مذاکره!
آمادگی برای نبرد تدبیر برای پایان جنگ
سایه سنگین کارمزدگیری نجومی بر سر تراکنش‌های خرد بانکی
بخشش قاتل به احترام ایام فاطمیه
مفهوم‌شناسی تدابیر جدید فرمانده‌ی کل قوا
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ از خدا شهادت را طلب می‌کردیم
امنیت از رفتار ما آغاز می‌شود
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار