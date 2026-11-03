کد خبر: 1388255
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تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۸
بين‌الملل » اخبار كلی

بازداشت ۲۱ فلسطینی به دست اشغالگران در کرانه باختری

س نظامیان رژیم صهیونیستی با یورش به مناطق مختلف کرانه باختری ۲۱ فلسطینی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

جوان آنلاین: اشغالگران اسرائیلی روز سه‌شنبه ۲۱ فلسطینی را در جریان یورش به شهرک «دورا» در جنوب غرب الخلیل در کرانه باختری بازداشت کرده و یک خانواده را در روستای «البرج» در جنوب این منطقه مجبور به تخلیه منزلش کرده و خانه او را به مقر نظامی تبدیل کردند.

منابع محلی اعلام کردند که نظامیان اسرائیلی با یورش به برخی منازل در این شهرک اقدام به بازرسی و تخریب اثاثیه منازل کرده و ۲۱ نفر را بازداشت کرده و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

در روستای البرج در جنوب الخلیل، اشغالگران خانواده «عبدالجلیل خلیل التلاحمه» را مجبور به ترک منزلش کرده و خانه او را تبدیل به مقر نظامی کردند. در این منزل سه خانواده به سر می برند و حدود ۱۵ نفر بودند که در میان آنها کودکان نیز حضور داشتند.

همزمان، اشغالگران اقدامات خود را در الخلیل تشدید و ایست بازرسی در ورودی این شهر و شهرک‌ها و روستاها و اردوگاهها برپا کردند. نظامیان اشغالگر مبادی اصلی و فرعی را با موانع آهنی و بلوک‌های سیمانی و خاکی بستند.

ساعاتی قبل منابع فلسطینی دیگر اعلام کرده بودند که نظامیان رژیم صهیونیستی بامداد امروز به مناطق مختلف کرانه باختری و قدس اشغالی یورش بردند و ضمن بازرسی گسترده منازل، شماری از فلسطینیان از جمله خبرنگار شبکه الجزیره را بازداشت کردند.

در شمال قدس اشغالی، نظامیان به شهرک «بیت حنینا» یورش برده و نارنجک‌های صوتی شلیک کردند. در استان نابلس نیز شهرک «حواره»، روستاهای «مادما»، «الساویه» و «تل» و همچنین اردوگاه «بلاطه» هدف یورش و بازرسی قرار گرفتند. در مادما نیز «براء نصار» بازداشت شد.

در جنین، نظامیان به شهرک‌های «قباطیه» و «میثلون» و در طوباس به اردوگاه «الفارعه» و شهرک «طمون» یورش بردند و شماری از منازل را بازرسی کردند. در قلقیلیه نیز طی عملیات گسترده نظامیان صهیونیست، دست‌ کم پنج فلسطینی بازداشت شدند.

برچسب ها: بازداشت ، فلسطین ، اسرائیل
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