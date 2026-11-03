استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ از برگزاری مذاکرات صلح با حضور اوکراین، روسیه و آمریکا خبر داد که قرار است هفته آینده در ابوظبی برگزار شود.

جوان آنلاین: آمریکا، روسیه و اوکراین در تاریخ ۱۰ و ۱۱ نوامبر (۱۹ و ۲۰ آبان) در «ابوظبی» مذاکرات صلح برگزار خواهند کرد تا برای توافق بر سر پایان جنگ به پیشرفت‌هایی دست یابند.

مقامات آمریکایی می‌گویند که این نشست با هدف از سرگیری تلاش‌های دیپلماتیک برگزار می‌شود که در ماه فوریه سال جاری میلادی (اسفند ۱۴۰۴) به دلیل جنگ علیه ایران به تعویق افتاد. به گفته مقامات دولت آمریکا، این مذاکرات همچنین نتیجه تلاش‌های دیپلماتیک ویتکاف و جرد کوشنر دو فرستاده ترامپ است که در دیدار با ولادیمیر زلنسکی و ولادیمیر پوتین روسای جمهور اوکراین و روسیه تا به این مرحله پیش آمده‌اند.

اکسیوس می‌افزاید: کاخ سفید امیدوار است که پوتین پس از موافقت ترامپ با لغو تحریم‌ صادرات گازوئیل روسیه و برداشتن گام‌های دیگری که مورد استقبال مسکو قرار گرفته، تمایل بیشتری به مصالحه نشان دهد. هرچند تا به امروز تنها امتیاز پوتین موافقت با از سرگیری مذاکرات بوده است.

این گزارش خاطرنشان می‌کند: با وجود تلاش‌ها برای حل دیپلماتیک جنگ کنونی که نزدیک به ۵ سال از آغاز آن می‌گذرد، دو طرف همچنان اختلاف‌های بسیار عمیقی به ویژه بر سر حاکمیت اراضی دارند. در این میان، تشدید حملات روسیه به شهرهای اوکراین و امتناع پوتین از موافقت با آتش‌بس نیز چشم‌انداز پیشرفت را با تردید مواجه کرده است.

زلنسکی دیروز دوشنبه مدعی شد که روسیه در حال آماده‌سازی یک حمله گسترده دیگر علیه تاسیسات انرژی و لجستیکی اوکراین در روز سه‌شنبه است؛ «زمانی که جهان شاهد برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا است».

از سوی دیگر، ویتکاف در بیانیه‌ای در خصوص نشست ابوظبی گفت: «مذاکرات بر ترتیبات امنیتی پس از جنگ، کاهش تنش و تلاش‌های بشردوستانه متمرکز است و گام‌های بعدی به سوی صلح برداشته می‌شود.»

فرستاده ویژه ترامپ افزود که مقامات سطح پایین‌تر آمریکایی نیز این هفته در بروکسل با نمایندگانی از فرانسه، آلمان، بریتانیا، اتحادیه اروپا و ائتلاف نظامی ناتو دیدار خواهند کرد تا در مورد تضمین‌های امنیتی برای اوکراین، ساختار امنیتی پساجنگ اروپا و فرصت‌های اقتصادی برای حمایت از بازسازی این کشور گفت‌وگو کنند.

وی اضافه کرد: «ما مشتاقانه منتظریم تا با تکیه بر پیشرفت‌های حاصل شده در کی‌یف، اسلو و سن‌پترزبورگ، به سمت یک توافق صلح جامع و پایدار حرکت کنیم؛ توافقی که امنیت همیشگی را برای نسل‌های آینده فراهم ‌کند.»