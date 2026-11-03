حماس: طرح برچیدن آنروا به بهانه مالی اقدامی بسیار خطرناک است

رئیس دفتر روابط عربی و اسلامی جنبش مقاومت اسلامی «حماس» با اشاره به تحرکات علیه آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی (آنروا)، گفت: طرح برچیدن این آژانس به آرمان فلسطین ضربه می‌زند و نمی‌توان در برابر آن سکوت کرد.

جوان آنلاین:«باسم نعیم»، گفت: طرح انحلال آنروا مستقیماً به آرمان فلسطین ضربه می‌زند. اطلاعات فاش شده در مورد تصمیم «کریستین ساندرز» سرپرست کمیسر کل آنروا مبنی بر اخراج بیش از ۷۰۰۰ کارمند در کرانه باختری و نوار غزه به بهانه بحران مالی بسیار خطرناک است و نمی‌توان در قبال آن سکوت کرد.

وی یادآور شد: این اقدامات نتیجه کمبود بودجه نیست، بلکه در راستای برچیدن آنروا با حمایت آمریکا و با هدف نابودی مهمترین شاهد زنده حقوق آوارگان فلسطینی، به ویژه حق بازگشت، است.

باسم نعیم تصریح کرد: این اقدامات، از طرح گسترده شهرک سازی و از بین بردن مقدسات فلسطین از طریق یهودی سازی جدا نیست.

او همچنین ویرانی اردوگاهها در کرانه باختری و غزه را در راستای نابودی مساله فلسطین و اصول آن دانست و خواستار تشدید تلاش‌های بین المللی و مردمی و اتحاد در قبال این طرح خطرناک شد.

نعیم تلاش برای حفاظت از حقوق تضمین‌شده بین‌المللی آوارگان تحت قطعنامه‌های سازمان ملل، به‌ویژه قطعنامه ۱۹۴ را ضروری دانست.

او بار دیگر تاکید کرد: مسئله آوارگان صرفاً یک موضوع بشردوستانه نیست، بلکه یک مسئله سیاسی و یک حق تاریخی و قانونی تثبیت‌شده است که با گذشت زمان منقضی نمی‌شود و هرگونه تلاشی برای حذف یا از بین بردن آن شکست خواهد خورد.