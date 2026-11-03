البرادعی: جلوی جنگ افروزی دوباره ترامپ «احمق» را بگیرید

«محمد البرادعی» مدیرکل پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا را فردی «احمق» توصیف کرد و از افراد تاثیرگذار بر او خواست تا جلوی جنگ افروزی دوباره‌اش در منطقه را بگیرند.

جوان آنلاین: البرادعی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: هرگونه حمله دیگر آمریکا علیه ایران، اقدامی کاملاً جنون‌آمیز خواهد بود؛ این کار تنها به خشونت و ویرانی بیشتر منجر می‌شود و منطقه ما به طور خاص بهای سنگینی بابت آن خواهد پرداخت.

وی افزود: از همه کسانی که روی این فردِ احمق تاثیرگذار هستند، می‌خواهم که تمام تلاش خود را به کار گیرند تا او را از چنین اقدامی منصرف کنند.

«عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران پیش از این در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به نقش فعال دوحه و اسلام‌آباد به عنوان میانجی‌های این فرآیند و اشاره به ده‌ها تماس تلفنی و رفت‌وآمد فشرده هیات‌ها تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران ضمن تدوین طرح روشن و تعیین شروط عادلانه خود، راهکارهای برون‌رفت دیپلماتیک را ارائه داده است و اکنون همه چیز به میزان عقلانیت سیاسی و انتخاب میان مسیر خردمندانه مذاکره یا تکرار خطای تجاوز نظامی از سوی طرف آمریکایی بستگی دارد.

عراقچی با اشاره به رایزنی‌ها و تبادل پیام‌های جاری در چارچوب میانجی‌گری برای پایان جنگ با تأکید بر اینکه ایران اهل منطق، گفت‌وگو و تعامل مثبت است اما در برابر زورگویی سر خم نخواهد کرد، هشدار داد که در صورت هرگونه آزمون مجدد نظامی یا فریبکاری از سوی دشمن، پاسخی به مراتب سخت‌تر و پشیمان‌کننده‌تر از گذشته داده خواهد شد.

وی بازگشایی تردد در تنگه هرمز و ازسرگیری کامل مذاکرات را مستقیماً به پذیرش بی‌چون‌وچرای شروط بحق ایران گره زد.