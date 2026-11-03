کد خبر: 1388250
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تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۴
بين‌الملل » اخبار كلی

کارشناس فرانسوی: پاریس ناگزیر به بازنگری در تعهدات و اولویت‌های دفاعی است

پاریس یک کارشناس مسائل راهبردی و دفاعی فرانسه با اشاره به پیامدهای جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و نیز کاهش تعهدات امنیتی واشنگتن در اروپا، نسبت به محدودیت توان نظامی کشورش هشدار داد و بازنگری در تعهدات و اولویت‌های دفاعی را امری ناگزیر برای پاریس خواند.

جوان آنلاین: لوئی گوتیه کارشناس مسائل راهبردی و دفاعی فرانسه در مطلبی تحلیلی با عنوان «ارتش‌ فرانسه در برابر تهدیدات؛ بازتعریف اولویت‌های دفاعی» که از سوی بنیاد «ژان ژورس» منتشر شد، آنچه که «افزایش بی‌ثباتی بین‌المللی» خواند را در کنار محدودیت منابع نظامی، دو عامل اصلی دانست که فرانسه را ناگزیر به بازنگری در تعهدات و اولویت‌های دفاعی خود می‌کند.

نویسنده در بخشی از این گزارش، با اشاره به تهاجم علیه ایران و تحولات خاورمیانه تصریح کرد: وخامت اوضاع خاورمیانه از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران، به‌روشنی نشان می‌دهد که ایالات متحده دیگر قادر به ایفای نقش ژاندارم جهان نیست.

این کارشناس مسائل بین‌المللی، راهبردی و دفاعی فرانسه همچنین پاسخ ایران را نشانه‌ای از «توان قدرت‌های منطقه‌ای برای ایجاد شرایطی با پیامدهای مستقیم برای کشورهای اروپایی» ارزیابی کرد.

وی با اشاره به پیامدهای اقتصادی تحولات غرب آسیا نوشت که جنگ جاری و اقدامات ایران، آسیب‌پذیری اقتصادهای اروپایی را در برابر اختلال در مسیرهای ارتباطی حیاتی آشکار کرده است.

این کارشناس فرانسوی با اشاره به توافق‌های دفاعی فرانسه با امارات متحده عربی و جیبوتی در نزدیکی تنگه هرمز و باب‌المندب، بر ضرورت حفظ اعتبار تعهدات پاریس تأکید کرد و هشدار داد که تنوع‌بخشی کشورهای خلیج فارس به شرکای امنیتی خود موجب شده توافق‌های موجود، دیگر برای تضمین حفظ جایگاه فرانسه در منطقه کافی نباشند.

بر این اساس، وی ازسرگیری مذاکرات جامع درباره این مناسبات، احتمالاً در برخی موارد با مشارکت کشورهای اروپایی را ضروری دانست.

گوتیه در بخش دیگری از گزارش، سیاست‌های دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در قبال امنیت اروپا را نیز مورد انتقاد قرار داد و پیش‌بینی کرد که واشنگتن همچنان در مسیر کاهش تعهدات امنیتی خود در اروپا حرکت خواهد کرد و این روند، متناسب با میزان همراهی کشورهای اروپایی با واشنگتن، می‌تواند به تضعیف انسجام سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) منجر شود.

مانع‌تراشی آمریکا برای ابتکارات دفاع مستقل اروپایی

وی همچنین هشدار داد تا زمانی که دولت ترامپ بر سر کار است، باید انتظار داشت ابتکارات مربوط به دفاع مستقل اروپایی با مخالفت و مانع‌تراشی آمریکا مواجه شود. به اعتقاد او اروپا باید بتواند حتی بدون مشارکت ایالات متحده، موازنه نظامی معتبری در برابر روسیه ایجاد کند.

این متخصص دفاعی در ارزیابی توان نظامی فرانسه همچنین تأکید کرد که باوجود افزایش بودجه دفاعی در سال‌های اخیر، امکانات ارتش این کشور همچنان محدود است و پاریس نمی‌تواند نیروهای خود را در مأموریت‌های متعدد پراکنده کند.

گوتیه با تاکید بر اینکه «فرانسه به‌هیچ‌وجه امکانات ایفای نقش ژاندارم جهان را ندارد»، افزود: اعتبار بین‌المللی این کشور، در گروی تناسب میان دامنه تعهدات نظامی و توان واقعی اجرای آنها است.

گوتیه در جمع‌بندی گزارش خود هشدار داد که فرانسه پیش از تلاش برای ایفای نقش رهبری نظامی در اروپا، باید از اعتبار و توان واقعی نظامی برخوردار باشد و خواستار بازتعریف اولویت‌های راهبردی کشور با محوریت دفاع از قلمرو ملی و امنیت قاره اروپا و مشارکت پارلمان و جامعه مدنی در این بازنگری شد و پیشنهاد تدوین یک کتاب سفید دفاعی یا سند دکترین جدید در آغاز دوره ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۲ را ارائه کرد.

برچسب ها: پاریس ، فرانسه ، اروپا
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