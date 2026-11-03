مقام یمنی: هرگونه تفاهمی بین ایران و عربستان به نفع یمن خواهد بود

مشاور وزارت دفاع یمن با بیان اینکه هرگونه تفاهمی بین ایران و عربستان به نفع یمن خواهد، تاکید کرد که پایان دادن به محاصره اعمال شده علیه عربستان سعودی، از مسیر موافقت با خواسته‌های صنعا می‌گذرد.

جوان آنلاین: سرتیپ «عباد محمد الثور» مشاور وزارت دفاع یمن، گفت: اگر تفاهماتی بین تهران و ریاض حاصل شود و خواسته‌های ارائه شده توسط صنعا اجرا شود، نتایج چنین تفاهمی مثبت خواهد بود.

الثور بیان کرد: هرگونه تفاهمی بین ایران و عربستان به نفع یمن خواهد بود و موافقت با خواسته‌های صنعا، مسیر پایان دادن به محاصره (علیه) عربستان سعودی است. ایران از حقوق مردم یمن حمایت می‌کند و می‌داند که خواسته‌های انصارالله، خواسته‌های مردم یمن و یک حق مشروع است. عربستان سعودی و کشورهای عضو ائتلاف سه‌جانبه به تهران روی آورده‌اند که این نشان‌دهنده جایگاه مهم ایران است.

الثور

الثور ادامه داد: یمن هیچ ضامن و حامی بهتری از ایران پیدا نمی‌کند، اما عربستان سعودی وقت‌کشی می‌کند زیرا متحد آمریکا و اسرائیل است که خواهان یمن قوی نیستند. یمن این را با حمایت خود از غزه ثابت کرده است؛ امری که از نظر این کشورها مردود است.

وی تاکید کرد که ایستادگی یمن در کنار ایران از نظر سیاسی و نظامی و در همه ابعاد، عمق رابطه دو کشور را نشان می‌دهد.