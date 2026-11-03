منابع خبری گزارش دادند که نظامیان رژیم صهیونیستی بامداد امروز (سه‌شنبه) به مناطق مختلف کرانه باختری و قدس اشغالی یورش بردند و ضمن بازرسی گسترده منازل، شماری از فلسطینیان از جمله خبرنگار شبکه الجزیره را بازداشت کردند.

جوان آنلاین: در شمال قدس اشغالی، نظامیان به شهرک «بیت حنینا» یورش برده و نارنجک‌های صوتی شلیک کردند.

در استان نابلس نیز شهرک «حواره»، روستاهای «مادما»، «الساویه» و «تل» و همچنین اردوگاه «بلاطه» هدف یورش و بازرسی قرار گرفتند. در مادما نیز «براء نصار» بازداشت شد.

در جنین، نظامیان به شهرک‌های «قباطیه» و «میثلون» و در طوباس به اردوگاه «الفارعه» و شهرک «طمون» یورش بردند و شماری از منازل را بازرسی کردند.

در قلقیلیه نیز طی عملیات گسترده نظامیان صهیونیست، دست‌ کم پنج فلسطینی بازداشت شدند.

همچنین در جنوب کرانه باختری، روستاهای «البرج» و «الطبقه» و منطقه «سنجر» در شهر دورا واقع در جنوب الخلیل هدف یورش قرار گرفتند.

نظامیان یک منزل را در البرج به مقر نظامی تبدیل کردند و در سنجر «یوسف نصار» و فرزندش را بازداشت کردند.

«منتصر نصار» خبرنگار شبکه الجزیره نیز پس از یورش نظامیان به منزلش در شهر دورا بازداشت شد. این عملیات‌ها تا ساعات اولیه صبح ادامه داشت.