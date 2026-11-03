جوان آنلاین: در شمال قدس اشغالی، نظامیان به شهرک «بیت حنینا» یورش برده و نارنجکهای صوتی شلیک کردند.
در استان نابلس نیز شهرک «حواره»، روستاهای «مادما»، «الساویه» و «تل» و همچنین اردوگاه «بلاطه» هدف یورش و بازرسی قرار گرفتند. در مادما نیز «براء نصار» بازداشت شد.
در جنین، نظامیان به شهرکهای «قباطیه» و «میثلون» و در طوباس به اردوگاه «الفارعه» و شهرک «طمون» یورش بردند و شماری از منازل را بازرسی کردند.
در قلقیلیه نیز طی عملیات گسترده نظامیان صهیونیست، دست کم پنج فلسطینی بازداشت شدند.
همچنین در جنوب کرانه باختری، روستاهای «البرج» و «الطبقه» و منطقه «سنجر» در شهر دورا واقع در جنوب الخلیل هدف یورش قرار گرفتند.
نظامیان یک منزل را در البرج به مقر نظامی تبدیل کردند و در سنجر «یوسف نصار» و فرزندش را بازداشت کردند.
«منتصر نصار» خبرنگار شبکه الجزیره نیز پس از یورش نظامیان به منزلش در شهر دورا بازداشت شد. این عملیاتها تا ساعات اولیه صبح ادامه داشت.