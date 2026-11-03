مقام روس: اعتماد روسیه به غرب از دست رفته است

«دیمیتری بیریچفسکی» مدیر دپارتمان همکاری‌های اقتصادی وزارت خارجه روسیه در اظهاراتی تاکید کرد که اعتماد مسکو به شرکای خود در اروپا و به‌طور کلی به غرب به‌طور برگشت‌ناپذیری از دست رفته است.

جوان آنلاین: بیریچفسکی در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: بعید است کشورهای غربی حتی در صورت مشاهده حصول پیشرفت در روند حل و فصل مناقشه اوکراین در آینده نزدیک، تحریم‌ها علیه روسیه را لغو کنند.

وی افزود: روسیه از کشورهای دیگر نمی‌خواهد که این محدودیت‌ها را بردارند و قصد هم ندارد که در ازای لغو آنها، امتیازی بدهد.

این مقام روس در ادامه خاطرنشان کرد: این موضع سرسختانه و روس‌هراسانه که بسیاری از کشورهای اروپایی در پیش گرفته‌اند، به این زودی‌ها تغییر نخواهد کرد؛ این یک موضع بلندمدت است.

به نوشته ریانووستی، دیمیتری مدودف نایب‌رئیس شورای امنیت روسیه پیش‌تر اعلام کرده بود که روسیه با وجود بیش از ۳۰ هزار تحریمی که علیه آن اعمال شده، همچنان به توسعه خود ادامه می‌دهد.

مدودف خاطرنشان کرد: این تحریم‌ها تاثیر منفی بر رفاه مردم در کشورهای مختلف، وضعیت معیشت و امنیت غذایی جهانی دارند.

در همین ارتباط «ویاچسلاو ولودین» رئیس دومای دولتی روسیه نیز اعلام کرده بود که ۳۵ هزار و ۴۸۰ تحریم علیه روسیه وضع شده است.

وی در ادامه تاکید کرد که محدودیت‌ها بیش از همه به کشورهای اروپایی، ایالات متحده و سایر کشورهایی که در سیاست اعمال تحریم‌ها علیه روسیه مشارکت دارند، آسیب می‌رساند.