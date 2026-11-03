سناتور آمریکایی: ترامپ توانایی جلوگیری از آنچه در راه است را ندارد

«رافائل وارنوک» سناتور دموکرات کنگره آمریکا از ایالت جورجیا در پیامی درباره شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره به دونالد ترامپ رئیس جمهور جنگ‌طلب و متوهم آمریکا هشدار داد و تاکید کرد که او توانایی جلوگیری کردن از آنچه در راه است را ندارد.

جوان آنلاین: وارنوک در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: فردا به دونالد ترامپ یادآوری خواهیم کرد که مساله، افراد صاحب قدرت نیستند بلکه مساله قدرتی است که در درون مردم نهفته است.

وی خاطرنشان کرد: ترامپ نمی‌تواند جلوی آنچه در راه است را بگیرد.

به گزارش ایرنا، انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا روز سه‌شنبه سوم نوامبر ۲۰۲۶ (۱۲ آبان) برگزار می‌شود. این انتخابات در میانه دوره چهار ساله ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود و در آن تمامی ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و ۳۵ از ۱۰۰ کرسی سنا به رای گذاشته خواهد شد.

در این انتخابات، علاوه بر رقابت‌های کنگره، فرمانداری‌ها و مجالس ایالتی و شماری از سمت‌های محلی نیز در بسیاری از ایالت‌ها به رای گذاشته می‌شوند.

نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای مشخص می‌کند کدام حزب کنترل مجلس نمایندگان و سنا را در اختیار خواهد داشت و به این ترتیب می‌تواند بر توانایی دولت برای پیشبرد برنامه‌هایش در دو سال پایانی دوره ریاست‌جمهوری تاثیر بگذارد.