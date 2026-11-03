خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی نوشت: تهران برای دور تازه درگیری‌های احتمالی آمادگی بیشتری دارد و آماده پاسخ کوبنده‌تر به حملات آمریکاست.

جوان آنلاین: در گزارش بلومبرگ با اشاره به اینکه کشورهای حوزه خلیج فارس نگرانند که تجاوز مجدد آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به دور تازه‌ای از درگیری‌ها منجر شود که پیامدهای آن برای کل منطقه به‌مراتب سنگین‌تر از گذشته باشد، آمده است: مقام‌های این کشورها معتقدند ایران در صورت آغاز دوباره جنگ، تهاجمی‌تر عمل خواهد کرد.

این گزارش با بیان اینکه به فرماندهان نظامی ایران دستور داده شده است تا برای پاسخ فوری و بدون محدودیت جغرافیایی به هرگونه حمله جدید آماده باشند، می‌افزاید: ارتش ایران نیز هشدار داده است که حمله مجدد آمریکا و (رژیم) اسرائیل می‌تواند دامنه جنگ را به مناطق گسترده‌تری گسترش دهد.

بلومبرگ در ادامه به توان موشکی و پهپادی ایران پس از ماه‌ها حملات هوایی اشاره کرد و نوشت: مقام‌های غربی در ماه اکتبر اعلام کردند که تهران همچنان ظرفیت تولید موشک و پهپاد و جایگزینی بخشی از ذخایر تسلیحاتی خود را حفظ کرده است و همچنان موشک‌های بالستیک و برخی تسلیحات ضدکشتی قابل‌توجهی در اختیار دارد.

بر اساس این گزارش، «امیل هوکایم» مدیر بخش امنیت منطقه‌ای در موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک، گفت: ایران برای دور دیگری از نبرد آمادگی بسیار بیشتری پیدا کرده است و واکنش تهران به حملات پیشین نشان داد که این کشور از تجربه‌های گذشته درس گرفته و توانایی تطبیق راهبرد نظامی خود با شرایط جدید را دارد.

این گزارش همچنین با اشاره به تلاش کشورهای منطقه برای جلوگیری از آغاز دوباره تجاوز علیه ایران، می‌افزاید: مقام‌های عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در روزهای گذشته برای رایزنی به تهران سفر و میانجی‌های قطری نیز با طرف ایرانی گفت وگو کرده‌اند؛ با این حال، اختلافات همچنان پابرجاست.

«دنیل دیویس» افسر بازنشسته ارتش و تحلیلگر سیاست خارجی آمریکا پیش تر در پیامی با اشاره به توان دفاعی قدرتمند جمهوری اسلامی ایران خطاب به مقام‌های جنگ‌طلب واشنگتن، تاکید کرده بود: نمی‌توانید ایران را از نظر نظامی شکست دهید.

دیویس در یک رشته پیام در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: ایران دهه‌ها برای پیروزی در یک جنگ هوایی آماده نشد بلکه مشغول ساختن استحکامات دفاعی بود تا بتواند با چنین جنگی مقابله کند.

وی همچنین با تشبیه ایران به کوهی که از گرانیت که یکی از سخت‌ترین سنگ‌های طبیعی روی زمین محسوب می‌شود، افزود: واقعیت این است که شما نمی‌توانید یک کوه گرانیتی را حتی با سلاح هسته‌ای نابود کنید، بنابراین نخواهید توانست ایران را از نظر نظامی شکست دهید.

این افسر بازنشسته ارتش تروریستی آمریکا در ادامه به رئیس جمهور متوهم و جنگ‌طلب ایالات متحده هشدار داد و گفت که دونالد ترامپ پیش از آنکه تجاوز نظامی علیه ایران وارد مرحله دیگری شود، باید واقعیت‌های عینی و میدانی جنگ با ایران را بپذیرد و بر اساس آنها و نه بر اساس روایت‌ها و لفاظی‌های سیاسی که ممکن است واقعیت را پنهان و یا تحریف کنند، تصمیم بگیرد.

وی افزود: اگر کسی این توهم را دارد که ایران اجازه می‌دهد ما هر طور بخواهیم حمله کنیم و در مقابل، حمله تلافی‌جویانه متناسبی علیه ما صورت نگیرد، در سرزمین خیال زندگی می‌کند.

این تحلیلگر آمریکایی همچنین با بیان اینکه ایران تاکنون نشان داده است که می‌تواند به هر چیزی که ما به سمتش پرتاب کنیم، پاسخ دهد، خاطرنشان کرد: ما نیز ثابت کرده‌ایم که ظرفیت دفاعی کافی برای متوقف کردن کامل آنها را نداریم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه پیش از آنکه درگیری‌ها در خاورمیانه بیشتر تشدید شود، ایالات متحده به یک ارزیابی صادقانه از شرایط نیاز دارد، افزود: هوشمندانه‌ترین راهبرد آمریکا، این نیست که بدون تفکر به عواقب اقداماتش اوضاع را تشدید کند بلکه باید پیش از آنکه هزینه‌های این درگیری برای آمریکا بسیار سنگین‌تر شوند، راهی برای پایان دادن به این چرخه پیدا کند.

دیویس همچنین تاکید کرد: در حال حاضر خروج از این اوضاع حتی اگر شده با دستیابی به یک توافق بد برای منافع آمریکا بسیار بهتر از نادیده گرفتن واقعیت‌های نظامی و ادامه حملات با این امید واهی است که به آنچه تمایل داریم، خواهیم رسید.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از بزرگ‌ترین اشتباه‌های ما در جنگ علیه ایران این بود که باور کردیم تشدید تنش، هیچ پیامدی برای ما به دنبال نخواهد داشت.